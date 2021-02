Wielkie dziury na Syberii. Wreszcie wiadomo skąd się biorą

Teoria, która doczekała się potwierdzenia

Dziura o głębokości 30 metrów

Niestety, postępujące zmiany klimatu to nie przelewki, o czym na własnej skórze w tej chwili przekonują się chociażby mieszkańcy Teksasu. Wpływ tych zmian widać na całym świecie, a zwłaszcza na Syberii, gdzie coraz dotkliwsze fale gorąca powodują całą serię dramatycznych zmian – roztapianie się wiecznej zmarzliny, pożary, a także pojawianie się… tajemniczych dziur w ziemi o głębokości nawet 30 metrów. Skąd te dziury się biorą? Naukowcom wreszcie udało się do tego dojść.Rzecz jasna, o tym, co stoi za istnieniem syberyjskich dziur, teoretyzowano od dawna. Przede wszystkim badacze podejrzewali, że tym czymś jest zjawisko kriowulkanizmu.Wielka zmarzlina pokrywa dwie trzecie powierzchni Rosji. Ta zawiera gigantyczne pokłady metanu, powstałego z powodu rozkładu materii organicznej i zgromadzonego w podziemnych „kieszeniach”. Jak można się domyślać, wewnątrz owych kieszeni panuje ogromne ciśnienie. Gdy wieczna zmarzlina topnieje, co ma miejsce za sprawą zmian klimatu, do kieszeni dostaje się jeszcze więcej metanu, a więc ciśnienie w ich wnętrzu rośnie jeszcze bardziej, aż w końcu ma miejsce eksplozja. W rezultacie eksplozji dochodzi do uwolnienia gazu do atmosfery i powstania krateru o pokaźnych rozmiarach. Właśnie to zjawisko określamy mianem kriowulkanizmu. Do teraz jedynie podejrzewano, że dziury w ziemi powstają w tej sposób, ale naukowcom udało się już te podejrzenia potwierdzić.Dotychczas nie odkryto na Syberii wielu kraterów. W tej chwili wiadomo o istnieniu zaledwie 20. Co więcej, gdy taki krater powstanie, uczeni mają zaledwie 2 lata na zbadanie go, zanim całkowicie wypełni je woda. Dlatego przez długi czas o tych strukturach wiedziano bardzo mało. Jeden z najnowszych udało się jednak zbadać bardzo dokładnie, a nawet stworzyć jego trójwymiarowy model.Wspomniany krater, C17, zlokalizowany jest na półwyspie Jamal, w północno-zachodniej części Syberii, w pobliżu trzech innych kraterów. Jego głębokość to aż 30 metrów. Ekspedycję mającą na celu zbadanie obiektu udało się zorganizować dość szybko – ta dotarła do niego 26 kwietnia 2020 roku, około 40 dni po tym, gdy go dostrzeżono.