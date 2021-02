Łazik Perseverance wylądował na Marsie. Zobacz historyczny moment

Lądowanie Perseverance zakończone sukcesem

Łazik Perseverance wylądował na Marsie. Siedem minut grozy za nami. Sonda kosmiczna wylądowała na powierzchni Czerwonej Planety, co jest doniosłym osiągnięciem ludzkości, która bezskutecznie próbowała wysłać na Marsa między innymi europejski lądownik Schiaparelli w 2016 roku. Łazik Persevarance na czwartej od Słońca planecie Układu Słonecznego badał będzie m.in. możliwość jej zaludnienia.Kapsuła z łazikiem odłączyła się od modułu przelotowego i wylądowała na Marsie na przestrzeni zaledwie kilkunastu minut - wszystko transmitowano na YouTube. Kosmiczny pojazd rozgrzał się do ok. 1300 stopni Celsjusza, a po chwili, przy prędkości rzędu 420 m/s, pomyślnie rozłożył spadochron o średnicy 21,5 metra i rozpoczął procedurę lądowania, odrzucając uprzednio tarczę cieploną. Dwie minuty później odseparowała się tylna część osłony. Wówczas platforma Sky Crane, do której Perseverance był przymocowany, opadająca z prędkością 2,7 kilometrów na godzinę i napędzana przez osiem silników hamujących, z pomocą 7,6 metrowych, nylonowych przewodów z wysokości 21,3 metra opuściła łazik na powierzchnię Marsa. Gdy jej prędkość spadła do 2,5 kilometrów na godzinę, a Perseverance dotknął powierzchni wewnątrz marsjańskiego krateru Jezero, kable zostały od niego odczepione.Co niezwykle istotne, sygnał z lądownika docierał i nadal dociera na Ziemię z opóźnieniem rzędu aż 11 minut i 22 sekund.Wraz z łazikiem Perseverance na Marsa trafił prototypowy dron Ingenuity. Ten był przymocowany do dolnej części łazika, ale już 19 marca odbędzie swój dziewiczy lot, działając niezależnie od drugiego pojazdów. Wówczas stanie się od pierwszą maszyną, która odbędzie taki lot poza Ziemią. Dron nie przeprowadzi jednak żadnych badań naukowych, bowiem naukowcy z NASA chcą po prostu przetestować koncepcję pojazdu tego typu. Atmosfera Marsa jest dużo rzadsza niż ziemska, a więc latanie w niej powinno być dużo trudniejsze.Ostatnie 7 minut lądowania można obejrzeć poniżej.Poniżej z kolei prześledzić da się całą, ponad 2-godzinną transmisję misji.Dzięki Perseverance po raz pierwszy możemy się przekonać nie tylko, jak wygląda lądowanie na Marsie, ale również jak brzmi. Pojazd wyposażono zarówno w kamery, jak i mikrofon, który zarejestruje wszelkie dźwięki, z jakimi będzie miał do czynienia podczas opadania w marsjańskiej atmosferze. Łazik wysłał już pierwsze fotografie z Marsa. Przesłano je na razie w bardzo niskiej rozdzielczości.