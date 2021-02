Odkryto przedziwny układ planetarny. Jego gwiazda rotuje w odwrotną stronę

Kosmiczny ewenement

Pytanie bez jasnej odpowiedzi

Swego czasu astronomowie zakładali, że równik obracającej się gwiazdy powinien znajdować się w tej samej płaszczyźnie, co orbity planet, które wokół niej krążą. W końcu, obiekty te powstały z tej samej chmury pyłu i gazu, rotującej w konkretną stronę. W rezultacie, gwiazda powinna obracać się wokół własnej osi w tym samym kierunku, w jakim planety ją obiegają. Tym czasem, istnieją układy planetarne, w przypadku których jest inaczej, a jednym z nich jest układUkład K2-290 zawiera w sumie trzy gwiazdy. Jego główną gwiazdę – K2-290 A, okrążają dwie planety. Simon Albrecht z duńskiego Uniwersytetu w Aarhaus ustalił wraz ze swoim zespołem, że oś obrotu K2-290 A jest odchylona o około 124 stopnie od prostej prostopadłej do ekliptyki. Przekłada się to na fakt, że gwiazda rotuje w stronę przeciwną do ruchu orbitalnego swoich planet. Dla porównania, oś obrotu Słońca jest odchylona tylko o około 7 stopni, a więc w przypadku Układu Słonecznego podobne zjawisko nie występuje.K2-290 nie jest pierwszym układem, w którym gwiazda rotuje w niewłaściwą stronę. Poprzedni, w przypadku którego coś takiego zauważono, to na przykład. Co mogło sprawić, że ich planety poruszają się w kierunku przeciwnym do obrotu gwiazd wokół własnych osi?Naukowcy proponują wiele potencjalnych wyjaśnień omawianego stanu rzeczy, ale co do żadnego z nich nie mają pewności. Być może za charakter układów takich jak K2-290 odpowiada burzliwość procesu formowania się gwiazd.