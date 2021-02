Zdumiewające odkrycie na Saharze. Jego dni mogą być policzone

W Nigrze odkryto 20 ton kości dinozaurów

Republika Nigru to państwo położone w Afryce Zachodniej na Saharze. Gdybym zapytał o to, co wiecie na temat tego 22. pod względem wielkości kraju na świecie, prawdopodobnie nie uzyskałbym zbyt wielu odpowiedzi. Musicie zatem wiedzieć, że Niger to raj dla paleontologów, którzy na terenie afrykańskiej republiki odkryli do tej pory wiele fascynujących skamieniałości, w tym słynnego Nigerzaura. Niedawno o Nigrze ponownie zrobiło się głośno za sprawą odsłonięcia w tamtym miejscu wielkiego cmentarzyska, zawierającego aż 20 ton kości dinozaurów. Cmentarzyska, które za sprawą pandemii może zniknąć pod piaskiem lub zostać rozkradzione.Niger to kraj mniej więcej dwa razy większy od Francji, którego dwie trzecie powierzchni zajmuje pustynia. Państwo od dekad szczyci się bogactwem pozostałości po dinozaurach. Niezliczone ich kości przebijają się przez gorący pustynny piasek. Problemem na drodze do ich wydobycia są wysokie temperatury oraz ograniczone finansowanie ze strony tamtejszego rządu. Za dotychczasowe odkrycia odpowiedzialni byli przede wszystkim paleontolodzy z Europy i Ameryki Północnej, którzy na mocy porozumień z lokalnymi władzami wywozili kości do swoich krajów. W przypadku najnowszego dokonania lokalnych archeologów, pracujących pod przewodnictwem Paula Sereno z Uniwersytetu w Chicago, ma być inaczej.Fascynujące odkrycie dotyczy skamieniałości latających gatunków gadów, które zgodnie z tym, co mówią naukowcy, przypominają... psy ubrane w zbroję. Badacze spodziewają się, że pośród dwudziestu ton kości znajduje się nawet jedenaście niezidentyfikowanych gatunków zwierząt. Cechą wspólną wszystkich dinozaurów, do których należały odnalezione szkielety, były bardzo długie szyje.Paleontolodzy szacują, że szkielety mogą mieć nawet 200 milionów lat. W tamtym czasie tereny dzisiejszej pustyni wciąż były zazielenione.