Zanieczyszczenia mogą pomóc w odnalezieniu obcych cywilizacji

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? To pytanie od dawna nurtuje ludzkość. Niestety, mimo dotychczasowych wysiłków nie udało nam się wykryć w kosmosie żadnych śladów wskazujących na istnienie obcych cywilizacji. Astronomowie próbowali odnaleźć je, nasłuchując sygnałów radiowych z odległych zakątków kosmosu i wypatrując tych świetlnych, potencjalnie wytworzonych z pomocą laserów w celu komunikacji. Być może warto w końcu sięgnąć jednak po nową metodę poszukiwań.Tak się składa, że naukowcy z NASA zaproponowali właśnie nową technikę, która ma szansę pozwolić na wykrycie zaawansowanych obcych cywilizacji. Pracujący dla amerykańskiej agencji kosmicznej doktor Ravi Kopparapu, specjalista w dziedzinie astrobiologii, poruszył w swojej ostatniej pracy naukowej kwestię możliwości poszukiwania takich cywilizacji poprzez analizowanie odległych planet w celu wykrycia potencjalnych atmosferycznych zanieczyszczeń.Rzecz jasna, w tej chwili nie jesteśmy w stanie posłać statku kosmicznego, nawet bezzałogowego, na powierzchnię jakiejkolwiek planety spoza Układu Słonecznego. Zatem, jesteśmy zmuszeni do badania egzoplanet z daleka, z pomocą kosmicznych teleskopów.Niestety, możliwości kosmicznych teleskopów także są ograniczone. W tej chwili żaden spośród tych, którymi dysponuje NASA, nie pozwoliłby stwierdzić, czy w atmosferze jakiejś egzoplanety występuje podwyższone stężenie pewnych gazów wskazujących na obecność zanieczyszczenia. Do takich gazów należy dwutlenek azotu, który na Ziemi jest powszechnym produktem ubocznym spalania paliw kopalnych., powiedział Kopparapu.Większe możliwości powinny zaoferować na szczęście przyszłe teleskopy, na co wskazują symulacje komputerowe przeprowadzone przez doktora Kopparapu i jego zespół. Badacze odkryli, że przy użyciu przyszłego dużego teleskopu NASA można by wykryć cywilizację produkującą taką samą ilość NO2 co ludzie, zajmującą planetę podobną do Ziemi, krążącą wokół gwiazdy podobnej do Słońca, zlokalizowaną w promieniu około 30 lat świetlnych.Do powyższego potrzeba by około 400 godzin obserwacji – to znaczna, ale nie bezprecedensowa ilość czasu. Kosmiczny Teleskop Hubble’a potrzebował podobnej ilości godzin, by przeprowadzić obserwacje, które pozwoliły na stworzenie słynnych obrazów o nazwie „Głębokie Pole Hubble’a”, „Głębokie Południowe Pole Hubble’a” oraz „Ultragłębokie Pole Hubble’a”.Istotny jest fakt, że dwutlenek azotu powstaje też na drodze procesów naturalnych. Dlatego naukowcy będą musieli dokładnie przeanalizować atmosfery konkretnych planet, zanim stwierdzą, że którakolwiek z nich jest zasiedlona przez cywilizację., powiedziała Giada Arney z NASA.Badacze zauważają chociażby, że przeszkodę mogą stanowić chmury i aerozole znajdujące się w atmosferach pozasłonecznych planet. Te absorbują światło o podobnych długościach fal co NO2, a wiec mogą naśladować ich sygnaturę. Dlatego w najbliższej przyszłości naukowcy zamierzają sięgnąć po bardziej zaawansowany model, by sprawdzić, czy można wykorzystać naturalną zmienność w zachmurzeniu, by odróżnić chmury od dwutlenku azotu.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/Jay Freidlander