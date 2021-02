Kosmiczny Teleskop Hubble’a dostrzegł całe stado czarnych dziur

Czarna dziura czarnej dziurze nie równa

Wyniki badań inne, niż ktokolwiek przypuszczał

Zespół astronomów analizujący dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a w ramach poszukiwań nieuchwytnego typu czarnych dziury natrafił na coś jeszcze dziwniejszego. W centrum pobliskiej gromady kulistej badacze zauważyli coś, co wygląda na całą grupę czarnych dziur znajdujących się blisko siebie.Większość czarnych dziur jakie znamy należą do jednej z dwóch kategorii. Pierwsza obejmuje czarne dziury o masach zbliżonych do mas gwiazd, a druga czarne dziury o masach milionów, a nawet miliardów mas Słońca, czyli supermasywne czarne dziury.Jak widać, przepaść między wymienionymi kategoriami jest ogromna. W związku z tym astronomowie już dawno zaczęli zastanawiać się, czy istnieją czarne dziury, które nie należą do żadnej z nich, a zamiast tego plasują się pomiędzy. Takie hipotetyczne czarne dziury o masie pośredniej powinny charakteryzować się masą od kilkuset do kilku tysięcy mas Słońca. Co istotne, naukowcy dysponują już pewnymi dowodami na to, że te w kosmosie rzeczywiście występują. Można spośród nich wymienić chociażby charakterystycznie poruszające się gwiazdy.Autorzy najnowszej pracy opublikowanej w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics podejrzewali, że czarna dziura o masie pośredniej skrywa się w gromadzie kulistej NGC 6497, zlokalizowanej jakieś 7800 lat świetlnych z dala od Ziemi. Zespół badał prędkości przemieszczania się gwiazd i innych obiektów w gromadzie, by określić rozkład jej masy. Najprościej mówiąc, większa prędkość grupy ciał w danym miejscu wskazuje na większą ilość masy w nim skoncentrowaną.