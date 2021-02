FarFarOut to oficjalnie najodleglejszy obiekt w Układzie Słonecznym

37

Blady punkt na niebie

Na skraju Układu Słonecznego

„FarFarOut prawdopodobnie został wyrzucony na zewnętrzne rubieże Układu Słonecznego, gdy w odległej przeszłości zbyt mocno zbliżył się do Neptuna.”

„Kiedyś FarFarOut zapewne ponownie wejdzie w interakcję z Neptunem, ponieważ ich orbity wciąż się krzyżują.”

Przez długi czas astronomom zdawało się, że obiektem wciąż położonym w Układzie Słonecznym, ale znajdującym się najdalej od Słońca, był Pluton. Niemniej, już od dawna wiadomo, że za jego orbitą wokół Słońca krążą kolejne, jeszcze odleglejsze ciała. Zatem, co w rzeczywistości jest najodleglejszym obiektem w Układzie Słonecznym? Jak astronomowie właśnie potwierdzili, ten tytuł przypada ciału o nazwie, znanemu jakoFarFarOut to obiekt o średnicy 400 kilometrów, czyli zbyt małej, by móc sklasyfikować go jako planeta karłowata. Naukowcy wciąż nie wiedzą na jego temat zbyt wiele. Znajduje się on bardzo daleko od Słońca, a więc cechuje się bardzo niską jasnością.Omawiane ciało zostało odkryte zaledwie w 2018 roku, a dokonano tego z pomocą Teleskopu Subaru. Co ciekawe, od tego momentu zaobserwowano go zaledwie dziewięć razy.FarFarOut zlokalizowany jest w tej chwili około 132 jednostki astronomiczne (au), czyli jakieś 20 miliardów kilometrów z dala od Słońca. Dla porównania, Ziemia znajduje się 1 jednostkę astronomiczną z dala od Słońca, a Pluton maksymalnie 49 jednostek astronomicznych. FarFarOut jest także położony od Słońca dalej niż obiekty o nazwie Farout (odległość 124 au) oraz Goblin (obecna odległość to 80 au)., powiedział Chad Trujillo, jeden z autorów pracy naukowej poświęconej obiektowi.