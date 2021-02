Misja Hope zbliża się do Marsa. Pobierze ważne dane na temat planety

To będzie aktywny miesiąc.





Szansa na sukces





fot. UAE Space Agency

Zapowiada się bardzo pracowity miesiąc dla wszystkich entuzjastów Czerwonej Planety. W lutym tego roku wokół Marsa pojawi się bowiem nie jedna, a trzy niezależne od siebie misje. Pierwszą, która dotrze na miejsce będzie Hope – od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym przypadku sonda ma wejść w atmosferę planety już 9 lutego.Cel?Jeśli misja się powiedzie, Zjednoczone Emiraty Arabskie będą dopiero piątym krajem, który z powodzeniem wysłał misję na Marsa. Do tej stawki niebawem dołączą także. Oprócz ZEA, na Marsa swoje misje wysłały takie kraje, jak Rosja, Indie, USA i Europejska Agencja Kosmiczna.Hope to także pierwsza misja międzyplanetarna narodu arabskiego. Niestety działania dokonywane w obrębie Czerwonej Planety są bardzo trudne. Połowa z nich kończy się niepowodzenie – przed Hope stoi więc duże wyzwanie, które związane jest z bezpiecznym wprowadzeniem sondy na orbitę. Przewodnicząca Agencji Kosmicznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazała, iż inżynierowieSamo wejście na orbitę Marsa będzie kosztowało misję Hope połowę dostępnego paliwa. Nie ma się jednak co temu dziwić. Swoiste hamowanieBędąc na orbicie, Hope będzie obserwować atmosferę Marsa. W szczególności górną i dolną atmosferę oraz wzajemne oddziaływanie w różnych porach roku. Poprzednie misje badające atmosferę Marsa wyglądały bardzo podobnie, jednak działały w znacznie krótszych ramach czasowych. Misja ZEA ma dać odpowiedzieć na to,Misja Hope będzie miała za zadanie równieżŹródło: DT / fot. Government of Dubai Media Office