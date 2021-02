Ilość ciemnej materii w tej niewielkiej galaktyce zdumiała naukowców

„Tucana II zawiera znacznie więcej masy, niż uważaliśmy – masy, która wiąże z nią te gwiazdy, które są tak, tak daleko.”

„Oznacza to, że inne reliktowe pierwsze galaktyki prawdopodobnie także zawierają podobne rozszerzone otoczki.”

Pradawne galaktyki

Niewielka galaktyka, która orbituje wokół Drogi Mlecznej –– właśnie mocno zadziwiła naukowców. Jak wykazały najnowsze badania poświęcone gwiazdom zlokalizowanym w jej pobliżu, związanych z nią grawitacyjnie, jej składająca się z ciemnej materii aureola jest znacznie masywniejsza, niż się wydawało.W zasadzie, warstwa ciemnej materii otaczająca galaktykę karłowatą jest absolutnie gigantyczna. Chociaż masa samej galaktyki wynosi około 3000 mas Słońca, masa towarzyszącej jej ciemnej materii to już 10 milionów mas Słońca. Wartość ta jest trzy do pięciu razy większa niż wyniki poprzednich oszacowań. Co to znaczy? Ano to, że najstarsze galaktyki we Wszechświecie także mogły być o wiele masywniejsze niż sądziliśmy., powiedział astrofizyk Anirudh Chiti z MIT.Wokół Drogi Mlecznej krąży całe mnóstwo galaktyk karłowatych. Sporo z nich to naprawdę niewielkie, świecące niezbyt jasno zbitki gwiazd, które zawierają niewiele metali, co świadczy o tym, że są bardzo stare. Tucana II, zlokalizowana jakieś 163 tysiące lat świetlnych z dala od Ziemi, należy do najmniejszych okolicznych galaktyk, a jednocześnie najstarszych, bowiem jej gwiazdy prawie wcale nie posiadają metali. Chiti i jego zespół obserwowali je, mając nadzieję, że odnajdą wśród nich populację jeszcze starszych gwiazd.Uczeni przeprowadzili swoje badania, korzystając z teleskopu SkyMapper Australijskiego Uniwersytetu Narodowego. Rezultaty obserwacji przeanalizowano z pomocą specjalnego algorytmu stworzonego w celu wykrywania gwiazd ubogich w metale. Dzięki temu algorytmowi odnaleziono aż dziewięć nowych gwiazd, zlokalizowanych daleko od serca galaktyki, ale jednocześnie krążących wokół niego.