Okna i ekrany dotykowe z przezroczystego drewna. Rewolucyjny materiał

Materiał nie jest nowy, ale nowy proces to rewolucja w tym segmencie





Tak, to nie plastikowe płytki, a zmodyfikowane przezroczyste drewno / foto. Uniwersytet Maryland via Science Advances Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Maryland, którzy niedawno opublikowali swoją pracę na łamach Science Advances. Dotychczasowe metody na otrzymywanie materiału tego typu były problematyczne. Niestety używanie chemikaliów do usuwania nadającej kolor drewnu ligniny, wiązało się z bardzo długim czasem, powstawaniem wielu płynnych odpadów i osłabieniem struktury. Teraz zastosowano zupełnie inne podejście. Ligninę można przeobrazić w inny związek zamiast ją usuwać.

Nowe przezroczyste drewno lepsze niż stara metoda czy szkło



Efekt był powalający. Wytwarzane w dotychczasowy sposób transparentne drewno nie mogło się równać z ulepszonym materiałem. Okazał się aż 50 razy silniejszy i przepuszczał do 90 proc. światła, co jest świetnym wynikiem. Po chwili szperania w sieci znalazłem informacje, według których tradycyjne szkło stosowane w oknach przepuszcza podobne wartości. Na marginesie dodam tylko, że chodzi o szersze spektrum niż tylko widzialne - także promieniowanie UV czy podczerwone. Poza tym nowe transparentne drewno jest też mocniejsze i zapewnia lepszą izolację od szkła, wiec wygrywa nie tylko ze swoim poprzednikiem.







Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Maryland, otrzymany materiał może być świetną podstawą do produkcji dachów i okien, a nawet kompletnych przezroczystych budynków z racji wystarczającej wytrzymałości do używania jako materiał nośny. Co więcej, jego możliwości nie kończą się na sektorze budowlanym. Jest tak czysty i wytrzymały, że proponują też wykorzystywanie go w wytrzymałych ekranach dotykowych czy we wnętrzach samochodów. Jeśli przewidywania okażą się prawdą, to czekają nas szklane domy (czy bardziej z drewna wyglądającego jak szkło) oraz drewniane tablety, laptopy i samochody. A przynajmniej ich elementy z tego tworzywa.



Źródło i foto: Phys org

Przezroczyste drewno brzmi jak coś niebywałego i wyjętego z filmów pełnych magii czy wręcz przeciwnie, dzieł fantastyki naukowej mówiących o odległych przyszłych czasach. Jednak materiał tego typu mimo, że wciąż bardzo egzotyczny, to jest znany nauce. Czemu w takim razie nie stosujemy go na co dzień? Chociaż wkrótce może się to zmienić.Początkowo badacze zwyczajnie nałożyli nadtlenek wodoru pędzlami jak przy malowaniu i wystawili próbki na światło UV, które może być też normalną ekspozycją na promienie słoneczne. Nie trzeba do tego celu używać specjalnych lamp UV. Dla dalszego czyszczenia drewno namoczono w etanolu (czyli zwyczajnym alkoholu, ale czystszym nawet niż spirytus), a pory wypełniono żywicą epoksydową.