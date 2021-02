Naukowcy zdołali zbadać einstein – nieuchwytny 99. pierwiastek

Problematyczny pierwiastek

Koniec złej passy

Większość pierwiastków chemicznych dotychczas zdołano poznać dość dobrze, o ile nie bardzo dobrze. Niemniej, istnieją takie pierwiastki, o których wciąż wiemy bardzo niewiele, z prostego powodu – najzwyczajniej w świecie bardzo trudno je otrzymać i powstrzymać przed rozpadem na inne pierwiastki. Jeden z takich nieuchwytnych pierwiastków w końcu udało się jednak zbadać. Jest nim einstein, nazwany na cześć słynnego fizyka.Einstein został odkryty w 1952 roku przez Alberta Ghsiorso. Odnaleziono go w pozostałościach po wybuchu termojądrowym na Oceanie Spokojnym. Pierwiastek ten zawiera aż 99 protonów, zaś jego masa atomowa to 252. Jak wszystkie, czyli pierwiastki o masie większej niż uran, uzyskanie einsteinu to nie lada wyzwanie.Cóż, nikt na świecie nie trzyma tak po prostu zapasów omawianego pierwiastka. Otrzymanie go wymaga, najprościej mówiąc, ostrzeliwania pierwiastków o mniejszej masie, takich jak kiur, neutronami, rzecz jasna wewnątrz reaktora jądrowego. Wymaga to też niezwykle dużej dawki cierpliwości. Zatem, dotychczas nikt einsteinu dokładnie nie zbadał. Podejrzewano jedynie, że może się on zachowywać podobnie jak inne pierwiastki należące do aktynowców.W latach 60. XX wieku wyprodukowano wystarczająco einsteinu, by zobaczyć go gołym okiem – porcję o masie 10 nanogramów. Późniejsze próby otrzymania pierwiastka były skuteczniejsze, ale nawet wtedy uzyskiwano próbki pełne zanieczyszczeń.Tym razem udało się wytworzyć aż 233 nanogramy jednego z izotopów einsteinu – E-254. Co najciekawsze, dokonali tego badacze z tego samego miejsca, w którym pracował odkrywca pierwiastka – Albert Ghiorso. Mowa o Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), czyli multidyscyplinarnym laboratorium naukowym znajdującym się na terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, podlegającym Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych.