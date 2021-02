NASA płaci 500 000 dolarów za dobre pomysły dotyczące... żywności

Pożywienie astronautów w długich misjach to poważny problem

"NASA potrzebuje nowych pomysłów na żywność dla astronautów. Ta ma w jak najmniejszym stopniu wykorzystywać ograniczone w kosmosie zasoby i generować jak najmniej odpadów"

"NASA ma oczywiście stosowną wiedzę i możliwości technologiczne w tej dziedzinie, ale wiemy, że interesujące pomysły mogą istnieć także poza agencją. istnieją poza agencją"

"Podnoszenie świadomości pomoże nam dotrzeć do ludzi z różnych dziedzin nauki i zakątków świata, które mogą mieć klucz do rozwoju nowych technologii związanych z pożywieniem".

NASA i produkcja jedzenia w kosmosie

NASA jest gotowa zapłacić 500 000 dolarów za dobry pomysł, który pomoże astronautom podczas długoterminowych misji kosmicznych żywić się czymś innym niż suszoną, pakowaną żywnością z Ziemi. Na 30 lipca bieżącego roku wyznaczono termin zakończenia zgłoszeń do konkursu Deep Space Food Challenge. Jego wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie. Na identyczny pomysł wpadła Kanadyjska Agencja Kosmiczna, która laureatów konkursu wybierze w 2024 roku.- powiedziała Grace Douglas, główny naukowiec NASA zajmująca się zaawansowaną technologią żywności w Johnson Space Center w Houston. Kobieta w ubiegłym roku napisała interesujący artykuł, opublikowany w Journal of Nutrition, w którym nakreślono problemy astronautów z tzw. "nudą żywieniową", występującą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).- mówiła Douglas w wywiadzie.Pojazdy z zaopatrzeniem przybywają na ISS kilka razy w roku, przywożąc świeże owoce i warzywa oraz niektóre półtrwałe produkty. Astronauci twierdzą, że te dostawy zapewniają im ogromne korzyści psychologiczne.NASA próbowała wytwarzać żywność w kosmosie, prowadząc m.in. ograniczoną uprawę zieleni i rzodkiewek, które z końcem grudnia ubiegłego roku astronauci mieli okazję spróbować po raz pierwszy. Inne eksperymenty obejmowały użycie drożdży do wyhodowania składników odżywczych, które mogłyby uzupełniać dietę astronautów. Niestety, żaden z tych eksperymentów nie dostarczył znaczącej ilości pożywienia.NASA chce wysłać astronautów na Księżyc już w 2024 roku, chociaż ta data jest wątpliwa ze względu na brak funduszy od kongresu Stanów Zjednoczonych. Agencja kosmiczna ma również długoterminowe cele, związane z obecnością astronautów na Marsie. Niestety, rejs statku z załogą w obie strony trwałby około 250 dni i ponowne zaopatrzenie misji w żywność już w jej trakcie byłoby niemożliwe.Źródło: UPI