NASA chce odnaleźć ślady atmosfery Marsa na jego księżycu

Dzisiaj Mars jest kompletnym pustkowiem. Na jego powierzchni widać tylko pył, skały i gdzieniegdzie lód. Jego atmosfera jest natomiast bardzo cienka – w porównaniu do atmosfery ziemskiej. Gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie o kilka miliardów lat, naszym oczom ukazałby się zupełnie inny widok – glob otoczony grubą atmosferą, a na dodatek pokryty jeziorami, rzekami czy oceanem, w którym mogłoby istnieć życie.Niestety,. W związku z brakiem magnetosfery cząstki wiatru słonecznego zaczęły docierać bezpośrednio do jonosfery planety, gdzie zderzają się z cząstkami atmosfery, nadając im dużą prędkość i po prostu umożliwiając im ucieczkę z pola grawitacyjnego Marsa. Właśnie dlatego na przestrzeni lat atmosfera Czerwonej Planety stawała się coraz cieńsza i cieńsza. W zasadzie, proces ten nigdy nie ustał.Co ciekawe, choć większość zjonizowanych cząstek pochodzących z atmosfery Marsa uciekło w odległe zakątki przestrzeni kosmicznej, ich niewielka część najprawdopodobniej trafiła na powierzchnię jednego z księżyców planety. Konkretnie mowa o Fobosie. Fobos, większy z dwóch księżyców Marsa i pokryty licznymi kraterami, może zatem pomóc astronomom pozyskać nowe informacje na temat historii Czerwonej Planety.Jak poinformowała NASA, Fobos jest tematem pracy naukowej, która została dopiero co opublikowana w czasopiśmie Nature Geoscience. To właśnie autorzy tej pracy uważają, że niektórej cząstki, które uciekły z atmosfery Marsa, mogły zatrzymać się na powierzchni Fobosa. Dlaczego? Po prostu dlatego, że Fobos znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Rzecz jasna, badacze mają na to pewne dowody.

Zdjęcie Fobosa wykonane 23 marca 2008 roku przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter. | Źródło: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

„Wiedzieliśmy, że Mars stracił swoją atmosferę na rzecz kosmosu, a teraz wiemy, że część jej cząsteczek wylądowała na Fobosie.”

„W próbce pobranej ze strony [księżyca] zwróconej w stronę Czerwonej Planety znaleźlibyśmy ślady dawnej atmosfery Marsa – a przynajmniej jeśli chodzi o próbkę, która pochodziłaby z powierzchownych warstw Fobosa. Próbka pochodząca z głębszych warstw pokazałaby tylko prymitywny skład Fobosa.”

Podejrzenia poparte badaniami

, powiedział w oświadczeniu Quentin Nénon, główny autor pracy naukowej.Skąd powyższe założenie badaczy? Dokonano go na podstawie danych zebranych przez sondę MAVEN (ang. Mars Atmosphere and Volatile Evolution), która obecnie krąży wokół Marsa i często przelatuje w pobliżu jego księżyców. Korzystając z instrumentów pojazdu, uczeni przeprowadzili pomiar jonów krążących wokół Fobosa. Obliczając ich masę, badacze zdołali dojść do tego, że część z tych jonów powstała na orbicie Marsa, a nie w pobliżu Słońca. Właśnie dlatego uważają oni, że księżyc może być domem dla wielu jonów pochodzących z atmosfery Czerwonej Planety.Oczywiście, aby potwierdzić omawianą teorię, trzeba by próbki z Fobosa rzeczywiście pobrać. No to będziemy musieli jednak najprawdopodobniej dość długo czekać. Póki co NASA planuje bowiem jedynie taką misję, w ramach której na Ziemię zostaną sprowadzone próbki z samego Marsa.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State University