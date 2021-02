Neuralink Elona Muska sprawił, że małpy grają w gry swoim umysłem

Fascynujące i niepokojące zarazem. Fascynujące i niepokojące zarazem.



Projekt Neuralink działa od 2016 roku. Firma należąca do Elona Muska ma na celu opracowanie wszczepialnych interfejsów mózg-maszyna (lub mózg-komputer). Rok temu Neuralink pokazał



Interfejs mózg-komputer Neuralink zalicza mocny start

"Mamy już małpę z bezprzewodowym implantem i maleńkimi przewodami w czaszce. Za jej pomocą zwierzę potrafi grać w gry wideo za pomocą swojego umysłu" - powiedział Musk w wywiadzie dla "Good Time Show" w aplikacji Clubhouse, w niedzielny wieczór. "Jedną z rzeczy, które staramy się teraz ustalić, jest to, czy dwie małpy mogą ze sobą zagrać za pomocą siły ich umysłów w grę Pong" - powiedział. "To byłoby całkiem fajne" - dodał.



Firma Neuralink testuje swój interfejs na zwierzętach już od lat, co budzi zaniepokojenie ze strony organizacji ds. ochrony praw zwierząt. W zeszłym roku Neuralink prezentował działanie i nieszkodliwość implantu na przykładzie trzech świń. Pierwszej chip nigdy nie został wszczepiony. Druga, Dorothy, posiadała chip w mózgu w przeszłości. Jej przykład pokazuje, że urządzenie może zostać zarówno bezpiecznie wszczepione, jak i usunięte. Trzecia, Gertruda, wciąż posiada wszczepiony implant. Jak zaprezentowano, pozwala on na nieustanne monitorowanie aktywności neuronów.



