Misja SpaceX zakończona powodzeniem. Budowa orbitalnego więzienia idzie znakomicie

Ridesharing, czyli carsharing w wydaniu dla satelitów

48 satelitów Flock 4s należące do Planet Labs

36 pikosatelitów SpaceBee od Swarm Technology

8 satelitów Kepler X

8 satelitów Lemur 2 od Spire

5 satelitów od Astrocast

3 satelity ICEYE (fińsko-polska firma)

3 satelity od HawkEye 360 (szpiegowskie)

1 satelitę Prometheus 2

21 innych satelitów należących do pomniejszych podmiotów

Czy ludzkość tworzy sobie na orbicie kosmiczne więzienie?

Kolejny sukces firmy SpaceX. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę Ziemi aż 143 satelity w ramach pierwszej misji nowego programu SmallSat Rideshare Program -. Podczas, gdy amerykanie świętują sukces lotu, który wystartował ze stanowiska SLC-40 z Cape Canaveral na Florydzie, Europejska Agencja Kosmiczna bije na alarm. Kosmiczne śmieci stanowią coraz większy problem , a w kategorii śmieci wiele osób rozpatruje prywatne satelity Starlink , które dla astronomów stają się poważnym problemem.SpaceX udało się pobić rekord statku zaopatrzeniowego Cygnus NG-10 z 2018 roku, który na orbitę ziemską wyniósł 108 satelitów. Falcon 9 poradził sobie z zabraniem na pokład aż, wśród których znalazło się 10 satelitów Starlink dedykowanych na orbitę polarną. Obecnie na orbicie wokołoziemskiej znajduje się blisko 1000 satelitów tego programu.Ponadto, Falcon 9 na orbitę wyniósł jeszcze:Lot trwał niewiele ponad półtorej godziny. Pierwszy człon rakiety wielokrotnego użytku Falcon 9 powrócił i wylądował pomyślnie na autonomicznej barce OCISLY (Of Course I Still Love You), znajdującej się na Oceanie Atlantyckim. To już 73 raz, kiedy to udało się odzyskać pierwszy człon Falcon 9.W kontekście kosmicznych śmieci gorąco polecam Wam obejrzenie materiału z doskonałego kanału naukowego Kurzgesagt. Za jakiś czas może się okazać, że liczba kosmicznych śmieci na orbicie nie tylko utrudni ludzkości przedostanie się w przestrzeń kosmiczną, ale uniemożliwi poprawne działanie już istniejącej na orbicie infrastruktury.Nadzieją dla ludzkości mają być przeróżne pomysły pokroju tego, zaprezentowanego jakiś czas temu przez ESA. Kosmiczny odkurzacz ma od 2025 roku wyłapywać kawałki "śmieci" orbitujących dookoła naszej planety w wyniku działalności człowieka.Źródło: SpaceX, Urania.edu.pl