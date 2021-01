Jedna z najdziwniejszych znanych egzoplanet okazała się jeszcze dziwniejsza

Planeta (prawie) lekka jak piórko

Dużo pytań, mało odpowiedzi

212 lat świetlnych z dala od Ziemi, w gwiazdozbiorze Panny, leży wyjątkowa planeta., bo tak brzmi jej nazwa, charakteryzuje się niezwykle niewielką masą jak na swój rozmiar. Dlatego też zaskakująco niska jest jej gęstość, za sprawą której porównuje się ją do waty cukrowej i nazywa. Co jednak najciekawsze, najnowsze badania pokazały, że gęstość WASP-107b jest jeszcze mniejsza, niż dotychczas myślano.WASP-107b jest zlokalizowana bardzo blisko swojej gwiazdy, dzięki czemu potrzebuje ona zaledwie 5,7 dnia by wykonać wokół niej pełne okrążenie. Poza tym, planeta jest równie wielka jak Jowisz, a przy tym dysponuje masą dziesięciokrotnie mniejszą. Najnowsze odkrycie dotyczące jej gęstości podaje w wątpliwość, czy dotychczas opracowane modele powstawania gazowych gigantów są prawidłowe.W ostatnich badań poświęconych WASP-107b dokonano analizy prawdopodobnej struktury wewnętrznej planety. W ten sposób dowiedziano się, że jądro obiektu (będące ciałem stałym) musi mieć masę cztery razy większą niż masa Ziemi. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że to dużo, dla porównania szacuje się, że masa jądra Jowisza jest 25-krotnie większa niż masa naszej planety.Uczeni obliczyli, że zdecydowaną większość masy WASP-107b –– stanowi gazowa atmosfera – zdecydowanie więcej niż w przypadku większości gazowych gigantów. Atmosfera Neptuna stanowi na przykład do 15 procent jego masy.Odkrycie ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Ano dlatego, że dotychczas opracowane modele opisujące powstawanie gazowych gigantów sugerują, że aby taki gigant mógł się zrodzić, wpierw musi uformować się jądro stanowiące ciało stałe o masie 10-krotnie większej niż masa Ziemi.