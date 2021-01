Już wkrótce będziemy w stanie usłyszeć, jak brzmi Mars

Zasługa łazika Perseverance.

Pierwsze takie lądowanie

Mikrofon wchodzący w skład systemu EDL, jak wskazuje nazwa, zostanie wykorzystany wtedy, gdy lądownik z łazikiem na pokładzie będzie lądował na powierzchni Marsa. Zarejestruje on zatem wszystko to, co „usłyszy” od momentu wejścia w atmosferę Czerwonej Planety aż do momentu dotarcia do gruntu.



Co najlepsze, dźwięk nagrany przez mikrofon systemu EDL zostanie połączony z obrazem zarejestrowanym przez kamery. Zatem, po raz pierwszy będziemy mogli się przekonać jak wygląda i brzmi lądowanie na Marsie.

Wyjątkowa kamera





Kamerę SuperCam umieszczono na samym szczycie masztu łazika, dzięki czemu można skierować ją w kierunku źródła konkretnego dźwięku. Jej mikrofon ma rejestrować na Marsie wszystkie odgłosy otoczenia – generowane przez wiatr, burze, i nie tylko. Co ciekawe, mikrofon będzie pomagał w analizowaniu składu marsjańskich skał, nagrywając trzaski powstające wtedy, gdy laser urządzenia będzie je niszczył. Tak, SuperCam jest wyposażona też w laser, którego wiązki będą służyć do ogrzewania i odparowywania skał oraz regolitu.



Łazik Perseverance posiada dwa mikrofony. Na powyższej grafice zaznaczono ich lokalizację. | Źródło: NAS



Mikrofon SuperCam może się też okazać cennym narzędziem diagnostycznym. Jeżeli jakiś instrument łazika przestanie działać czy jedno z jego kół przestanie się kręcić, mikrofon to wychwyci.



Odgłosy z Marsa





W zasadzie, łazik Perservarance nie będzie pierwszym pojazdem, który zabierze na Marsa mikrofony. Dotychczasowe podejścia do wykorzystania mikrofonów na powierzchni Czerwonej Planecie się jednak nie udały. Pierwsza maszyna, która miała nagrać marsjańskie dźwięki – Mars Polar Lander – rozbiła się podczas lądowania na Marsie w 1999 roku. W przypadku mikrofonu drugiej – lądownika Phoenix – wykryto potencjalny problem ze strony elektroniki, który mógł wpłynąć na inne systemy, a więc nigdy go nie uruchomiono.





Łazik Perseverance wchodzący w atmosferę Marsa. Wizja artysty. | Źródło: NASA/JPL-Caltech



Mam nadzieję, że łazik Perseverance wyląduje na powierzchni Czerwonej Planety bez żadnych problemów i będzie w stanie przesłać na Ziemię nagrania odgłosów z Marsa. Lądowanie ma mieć miejsce już 18 lutego bieżącego roku.



