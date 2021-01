366 zdjęć naszej gwiazdy. Zobacz, jak wyglądało Słońce każdego dnia 2020 roku

Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała kolaż powstały z 366 zdjęć wykonanych każdego dnia 2020 roku przez sondę PROBA-2. Wszystkie zdjęcia przedstawiają tarczę Słońca.



Pewnie mieliście okazję zobaczyć w sieci filmy powstałe ze zdjęć, a dokładniej mówiąc z selfie, które ktoś robił sobie na przestrzeni lat, a nawet dekad. Teraz podobnej serii fotografii doczekało się Słońce. Europejska Agencja Kosmiczna podzieliła się 366 zdjęciami naszej gwiazdy wykonanymi na przestrzeni całego 2020 roku przez sondę PROBA-2.



Rok 2020 był w historii Słońca bardzo ciekawy, co zdjęcia udostępnione przez ESA doskonale pokazują. Przede wszystkim sonda PROBA-2 zdołała uchwycić na nich dwa częściowe zaćmienia Słońca, które miały miejsce 21 czerwca oraz 14 grudnia. Fotografie, na których je widać, bardzo łatwo rozpoznać. Na nich tarcza Słońca po prostu wygląda tak, jakby ktoś jej spory kawałek odgryzł.





Zdjęcia Słońca wykonane przez sondę PROBA-2 każdego dnia 2020 roku. | Źródło: ESA/Observatoire Royal de Belgique

Słońce na oku

Rzecz jasna, rosnącą aktywność Słońca także można zauważyć na fotografiach z sondy PROBA-2. Na zdjęciach z końca 2020 roku powierzchnia Słońca wygląda na dużo bardziej wzburzoną niż powierzchnia Słońca na zdjęciach z początku roku.Sonda PROBA-2 wykonała swoje zdjęcia z pomocą instrumentu SWAP (ang. Sun Watcher using Active Pixel System Detector and Image Processing). To rejestruje obrazy w zakresie promieniowania skrajnie ultrafioletowego (o długości fali od 10 do 121 nanometrów), a zatem jest w stanie uwiecznić obrazy najgorętszej części Słońca, której temperatury sięgają milionów stopni Celsjusza – jego korony.PROBA-2 to oczywiście nie jedyna maszyna, która fotografuje Słońce. Zdjęcia gwiazdy są wykonywane również z użyciem wielu teleskopów naziemnych, a także innych sond, takich jak Solar Orbiter . Solar Orbiter został jednak wystrzelony dopiero w 2020 roku i dlatego w tym roku nie mógł zaserwować nam takiej mozaiki zdjęć, jak PROBA-2.Co ciekawe, Solar Orbiter ma być pierwszą w historii sondą, która dokładnie zbada bieguny Słońca. W tym celu z czasem zacznie się ona poruszać wokół gwiazdy bo orbicie o mocnym nachyleniu, wynoszącym co najmniej 24 stopnie. Podstawowa misja pojazdu ma trwać aż 7 lat. Po tym okresie rozpocznie się misja przedłużona, którą zaplanowano na 3 lata.Źródło: ESA , fot. tyt. NASA/SDO