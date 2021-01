Astronomowie odkryli kolejną planetę, która ma aż trzy słońca

Wynik wielu lat pracy

„KOI-5Ab została porzucona, ponieważ była skomplikowana, a my mieliśmy tysiące kandydatek.”

„Mieliśmy do dyspozycji prostsze opcje niż KOI-5Ab. Każdego dnia za sprawą Teleskopu Keplera uczyliśmy się czegoś nowego, więc o KOI-5Ab niemalże całkowicie zapomnieliśmy.”







Łowcy egzoplanet starają się unikać zawiłości układów wielogwiazdowych. Spośród 4300 dotychczas potwierdzonych egzoplanet mniej niż 10 procent należy do układów wielogwiazdowych, mimo że takie układy dominują w Drodze Mlecznej. W rezultacie, niewiele wiadomo o właściwościach planet krążących wokół kilku gwiazd.



Po tym gdy Kosmiczny Teleskop Keplera dokonał odkrycia potencjalnej planety, David Cardi i inni astronomowie wykorzystywali teleskopy naziemne, takie jak te tworzące Obserwatorium Palomar czy Obserwatorium WM Kecka, by badać jej układ. Dzięki temu do 2014 zdołano zidentyfikować dwie kolejne należące do niego gwiazdy - KOI-5B i KOI-5C. To bardzo utrudniło ustalenie, czy spadek jasności gwiazdy KOI-5A zarejestrowany przez Teleskop Keplera był spowodowany przez egzoplanetę, czy też coś innego. Zatem, na długi czas układ KOI-5 został odsunięty przez astronomów na bok.





Trzy gwiazdy na horyzoncie



W 2018 roku w przestrzeni kosmicznej znalazł się następca Kosmicznego Teleskopu Keplera - teleskop kosmiczny TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Gdy ten spojrzał na gwiazdozbiór Łabędzia, ten szybko także wykrył kandydatkę na egzoplanetę orbitującą wokół gwiazdy KOI-5A. W rezultacie Cardi i jego zespół postanowił ponownie zabrać się do pracy i raz jeszcze przeanalizował wszystkie dotychczasowe dane na temat układu. Ostatecznie badacze potwierdzili, że wokół KOI-5A krąży planeta.





