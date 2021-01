UFO istnieje? Do sieci przedostały się wszystkie oficjalne dokumenty

Każdy może je pobrać.





Czy UFO istnieje?

W oczekiwaniu na oficjalny raport amerykańskiego rządu dotyczący UFO, do sieci przedostały się. Informacje zostały udostępnione przez The Black Vault – biuro informacyjne zajmujące się odtajnionymi dokumentami. Niektóre z plików pochodzą nawet z lat 80 ubiegłego wieku, a sam założyciel The Black Vault twierdzi, iż jest to obecniejaka kiedykolwiek była dostępna publicznie.Według założyciela The Black Vault, proces uzyskania dostępu do odtajnionych dokumentów był koszmarnie długi – serwis zeskanował także w sposób ręczny większość prac.Finalnie John Greenewald Jr dopiął swego i otrzymał od CIA pudełko z tysiącami stron maszynopisu, które nadawały się tylko i wyłącznie do zeskanowania. Do tego, The Black Vault kupiło także płytę CD-ROM w drugim obiegu, która posiadała pełny zapis dokumentów i została nagrana w połowie 2020 roku.fot. Julia Borges - UnsplashThe Black Vault twierdzi, że dokumenty na temat UFO to wszystko, co CIA posiada na ich temat – jednak tego twierdzenia nie da się do końca zweryfikować.Pierwsza informacja i wzmianka na temat UFO, która została odtajniona na mocy przepisów FOIA. W dokumentach można znaleźć również powiązania CIA z NSA, DIA i amerykańskim wojskiem.Materiałów jest multum, tak więc zapoznanie się z nimi oraz poszukiwanie ewentualnej sytuacji na pewne potrwa dłużej niż chwilę. Oficjalne pliki możecie znaleźć w źródle tego newsa –Źródło: TBV / fot. Ben Collins - Unsplash