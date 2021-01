NASA przedłuża dwie swoje cenne misje. Mogą dostarczyć wielu odkryć

Sonda Juno na tle Jowisza. Wizja artysty. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

Lądownik InSight wwiercający się w powierzchnię Marsa. Wizja artysty. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

Kolejne lata badań

„Starszy Panel Recenzencki ocenił, że te dwie misje planetarne prawdopodobnie będą nadal przynosić nowe odkrycia i rodzić nowe pytania dotyczące naszego Układu Słonecznego.”

Druga maszyna, która będzie realizowała kolejne zadania dłużej, niż dotychczas planowano, to bezzałogowy lądownik InSight, który został wysłany na Marsa w ramach programu Discovery. Ten od listopada 2018 roku prowadzi na powierzchni Czerwonej Planety badania geofizyczne, w tym sejsmologiczne.Przed długi czas o lądowniku InSight było głośno za sprawą jego próbnika służącego do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety (Heat Flow and Physical Properties Package), który miał zostać wprowadzony na głębokość 5 metrów w marsjański grunt. No właśnie, miał – jego wiertło nie potrafiło przebić się przez typ marsjańskiego regolitu (związek cementopodobny). Ostatecznie NASA zdołała umieścić próbnik poniżej linii gruntu, ale urządzenie wciąż nie zdołało wwiercić się na pożądaną głębokość. W przyszłości NASA zamierza kontynuować związane z tym wysiłki.Amerykańska agencja kosmiczna zdecydowała, że misja sondy Juno zostanie wydłużona do 2025 roku. W tym czasie maszyna przyjrzy się pierścieniom Jowisza (tak, Jowisz także ma pierścienie) i kilku jego księżycom – Io, Ganimedesowi oraz Europie. Warto przypomnieć, że ostatni z nich pod swoją lodowatą powierzchnią może stwarzać warunki sprzyjające występowaniu życia. Ostatecznie NASA skieruje Juno do atmosfery Jowisza, gdzie ta ulegnie zniszczeniu.Lądownik InSight z kolei będzie kontynuował swój marsjańskie prace do grudnia 2022 roku, czyli jeszcze przez kolejne dwa lata. Wówczas skupi się on przede wszystkim na monitorowaniu aktywności tektonicznej., powiedziała w oświadczeniu Lori Glaze, dyrektor działu ds. nauk planetarnych w NASA.Nie możemy nie przypomnieć, że już 18 lutego do lądownika InSight oraz łazika Curiosity na Marsie dołączy kolejny łazik – Perseverance. Łazik Perseverance wyląduje wewnątrz krateru Jezero, gdzie dawniej znajdowało się jezioro i delta rzeki.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)