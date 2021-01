Meteoryty mogły długo sprowadzać na Ziemię wodę, i jest na to dowód

Chondryty węgliste

Wielu naukowców podejrzewa, że występowanie na Ziemi wody zawdzięczamy meteorytom. Niemniej, jeśli te sprowadzały na naszą planetę wodę, to robiły to tylko gdy ta się kształtowała, czy też przez kolejne miliardy lat? Wygląda na to, że w ramach najnowszych badań udało się uzyskać na to pytanie odpowiedź.Zespół uczonych z instytucji badawczych z lokalizowanych w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Francji odnalazł dowody na to, że jeszcze niedawno woda wchodziła w skład meteorytów, które w zasadzie dopiero co uderzyły w Ziemię. W ramach swoich wysiłków naukowcy zbadali meteoryty należące do grupy tak zwanych chondrytów węglistych, które spadły na naszą planetę w ciągu ostatniego stulecia.Jak wspomniałam, przypuszcza się, że woda znajdująca się na Ziemi pochodzi z meteorytów. Tej teorii nie udało się jednak jeszcze potwierdzić, ponieważ meteoryty dotychczas pozyskane nie zawierały wody. Badacze z Australii, Stanów Zjednoczonych i Francji postanowili podejść do tej kwestii od nieco innej strony i sprawdzić czy te kosmiczne skały zawierały wodę w przeszłości, a jeśli tak, to jak dawno temu. W tym celu przyjrzano się wchodzącym w ich skład izotopom.