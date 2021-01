Życie w układzie Proxima Centauri może nie być możliwe

Przykry wniosek astronomów.

Sąsiadka Słońca

Niestety, mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, póki co w przestrzeni kosmicznej, ani w Układzie Słonecznym, ani poza nim, nie udało się odnaleźć śladów pozaziemskiego życia, a tym bardziej inteligentnego życia. Rzecz jasna, takie poszukiwania będą prowadzone dalej, zwłaszcza miejscach nam stosunkowo bliskich. Jednym z nich jest układ najbliższej nam gwiazdy innej niż Słońce –Proxima Centauri to, który jest oddalony od Ziemi o około 4,2 lata świetlne, jednocześnie gwiazda najbliższa Słońcu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, najpewniej krążą wokół niego dwie planety, z których jedna – Proxima Centauri b – znajduje się w tak zwanej ekosferze gwiazdy.Ekosfera to inaczej obszar zamieszkiwalny – taka odległość od gwiazdy, w obrębie której na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych. Niestety, mimo że Proxima Centauri b leży w ekosferze, poszukiwanie na jej powierzchni życia może wysiłkiem idącym na marne.W nowym artykule opublikowanym w The Conversation badacze Andrew Zic oraz Tara Murphy poruszyli kwestię tego, dlaczego szanse na występowanie życia w układzie Proxima Centauri są niewielkie. Ich obawy bazują przede wszystkim na charakterze gwiazdy układu. Ten czerwony karzeł ma, cóż, ostry charakter – regularnie emituje on bowiem gwałtowne i potężne rozbłyski osiągające rozmiary samej gwiazdy i temperaturę– wystarczające by emitować promieniowanie rentgenowskie.