Sieć komórkowa na Księżycu to złe wieści dla astronomii radiowej

Taką sieć Nokia stworzy dla NASA.

Nemezis astronomii radiowej

„Całkowita ilość energii spoza Układu Słonecznego kiedykolwiek odebrana przez wszystkie radioteleskopy na Ziemi jest mniejsza niż energia pojedynczego płatka śniegu uderzającego w powierzchnię planety”

Radioteleskop na Księżycu

W październiku NASA powierzyła Nokii ważne zadanie. Zgodnie z podpisaną umową, w ciągu kilku najbliższych lat. Sieć ta miałaby pozwolić na sprawną komunikację między astronautami i pojazdami, które trafią zarówno na powierzchnię satelity, jak i przyszłą potencjalną stację, która będzie wokół niego orbitować. Niemniej, jak wskazuje Emma Alexander, doktorantka z Uniwersytetu Manchesterskiego, stworzy ona poważny problem dla astronomów, a dokładniej mówiąc – tych zajmujących się obsługą radioteleskopów.Radioteleskopy to konstrukcje niezwykle czule. Jak kiedyś powiedział słynny astronom i popularyzator nauki – Carl Sagan,. No, dzisiaj tą łączną energię można porównać do zderzania z ziemią kilku płatków śniegu, ale tak czy siak faktem jest, że astronomiczne sygnały radiowe są znacznie, znacznie słabsze niż sygnały radiowe wytworzone sztucznie. Skoro Obserwatorium Jodrell Bank byłoby w stanie odebrać zakłócenia z Marsa, jak to ma poradzić sobie z siecią 4G na Księżycu?Zakłócenia częstotliwości radiowych (ang. Radio frequency interferance, RFI) to największy wróg radioteleskopów. Dlatego radioteleskopy z reguły buduje się z dala od jakichkolwiek zabudowań – tam, gdzie większość źródeł RFI, takich jak telefony komórkowe czy kuchenki mikrofalowe, nie jest problemem. No właśnie, większość – naziemne radioteleskopy nie są w stanie uniknąć kosmicznych źródeł RFI, takich jak satelity. Kolejnym takim kosmicznym źródłem będzie sieć 4G na Księżycu.Wpływna radioteleskopy można złagodzić, poprzez budowanie odpowiednich tarcz i precyzyjną emisję sygnałów. Astronomowie nieustannie opracowują nowe strategie eliminacji RFI z danych zbieranych przez teleskopy radiowe, jednak w coraz większym stopniu wdrażanie tych strategii zależy od dobrej woli prywatnych przedsiębiorstw.Największym marzeniem wielu astronomów jest budowa radioteleskopu na powierzchni niewidocznej strony Księżyca. Ten nie dość, że byłby chroniony przed sygnałami docierającymi z Ziemi, to mógłby prowadzić obserwacje w zakresie najniższych częstotliwości radiowych, na które na Ziemi wpływa jedna z części atmosfery – jonosfera. Prowadzenie obserwacji w tych częstotliwościach ma szanse pomóc w odpowiedzeniu na fundamentalne pytania dotyczące Wszechświata.