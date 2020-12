Półtora miliarda maseczek trafiło w tym roku do oceanów

Kolejne przykre następstwo pandemii.

Maseczki w oceanach

Palący problem

Rozwiązania potrzebne od zaraz

Jaki był mijający rok, każdy wie. Pandemia COVID-19, która szaleje do dziś, zmieniła życie mnóstwa ludzi – pod wieloma względami. Uczniowie i studenci musieli przejść na naukę zdalną, z kolei pracownicy wielu branż na pracę zdalną. Hotele, restauracje i inne usługi zostały zamknięte, w związku z czym mnóstwo osób straciło pracę. Sytuacja rzecz jasna zmusiła też wszystkich do noszenia maseczek. To, niestety, nie pozostało bez wpływu na środowisko.Jak w swoim raporcie donosi OceansAsia – organizacja z siedzibą w Hong Kongu, która zajmuje się ochroną organizmów żyjących w morzach i oceanach – w 2020 roku do oceanów mogło trafić nawet 1,56 miliarda maseczek. To aż 4680 do 6240 ton dodatkowych zanieczyszczeń w formie tworzyw sztucznych.Powyższe oszacowano na temat danych dotyczących liczby maseczek wyprodukowanych w 2020 roku. Ta wynosiła około 52 miliardy sztuk. Wzięto też pod uwagę między innymi to, że średnia masa jednorazowej polipropylenowej maseczki chirurgicznej wynosi od 3 do 4 gramów.Każda maseczka, która trafiła do oceanów, będzie rozkładać się przez przynajmniej 450 lat. Co najgorsze, w miarę upływu tego czasu omawiane odpady będą uwalniać mikroplastik, który negatywnie wpłynie na organizmy żywe i morskie ekosystemy. Należy jednak zaznaczyć, że jednorazowe maseczki to tylko niewielki ułamek gigantycznego problemu, jakim są śmieci w oceanach., powiedział doktor Teale Phelps Bondaroff, dyrektor ds. badań w OceansAsia i główny autor raportu.Konsumpcja produktów wykonanych z tworzyw sztucznych od lat nieustannie rośnie, jednakże za sprawą pandemii COVID-19 ta zwiększyła się ponad miarę. Koronawirus SARS-CoV-2 sprawił, że znacznie wzrósł popyt na środki ochrony indywidualnej, w tym maseczki. W związku z tym poważnie wzrosła też ilość produkowanych odpadów., powiedział Gary Stokes, dyrektor operacyjny OceansAsia.Jednorazowe maski chirurgiczne są wykonane z różnych tworzyw sztucznych i trudno je recyklingować ze względu zarówno na ich skład, jak i ryzyko wejścia w kontakt z patogenami, a co za tym idzie – infekcji. Te trafiają do oceanów, gdy systemy gospodarowania odpadami nie istnieją, są niewydajne lub przeciążone z powodu zwiększonej ilości odpadów.