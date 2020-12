Gwiazda Betlejemska 2020. Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna - nagranie z Polski

Widok jedyny w swoim rodzaju.

Wielka Koniunkcja Jowisza i Saturna - nagranie

Gwiazda Betlejemska to zjawisko na niebie, które zgodnie z biblijną Ewangelią św. Mateusza doprowadziło Mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem. Takim właśnie mianem określa się tegoroczną Wielką Koniunkcję Saturna i Jowisza z 21 grudnia. Jeśli nie mieliście jej okazji zobaczyć, nie martwicie się, bowiem w sieci ukazało się nagranie, które doskonale ją obrazuje.Poniższe nagranie zarejestrowano w poznaniu. Widać na nim niezwykłe spotkanie dwóch największych planet Układu Słonecznego - Jowisza i Saturna. Po raz ostatni Wielka Koniunkcja miała miejsce 28 maja 2000 roku, jednakże warunki pogodowe skutecznie utrudniały obserwację. Teraz było zupełnie inaczej. Planety zbliżyły się do siebie najmocniej od kilkuset lat - na odległość 6 minut kątowych. Po raz ostatni coś takiego miało miejsce w 1623 roku, jednak wtedy warunki były równie niesprzyjające, jak 20 lat temu.Do następnej Wielkiej Koniunkcji dojdzie 31 października 2040 roku. Z oczywistych powodów nie wiadomo, czy będzie się ją dało zaobserwować. Wówczas Jowisz i Saturn nie zbliżą się jednak na niebie tak bardzo, jak miało to miejsce wczoraj. Ponownie tak mała odległość gazowe giganty będzie dzielić w marcu 2080 roku.Źródło: YouTube