NASA opublikowała 50 nowych zapierających dech w piersiach zdjęć z Teleskopu Hubble’a

Kolejny sposób na uczczenie 30 lat Teleskopu Hubble’a w kosmosie.

Coś dla astronomów-amatorów

Wyjątkowa galeria zdjęć

W kwietniu 1990 roku stało się coś, co na zawsze odmieniło świat astronomii. Wówczas w przestrzeń kosmiczną wystrzelono Kosmiczny Teleskop Hubble’a – potężną maszynę, która do dziś wykonała przeogromną liczbę fotografii przeróżnych odległych od Ziemi odległość. Mimo, że 30. rocznica tego wydarzenia miała miejsce kilka miesięcy temu, NASA wciąż ją świętuje.Tym razem NASA postanowiła uczcić 30 lat pracy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, publikując 50 zupełnie nowych zdjęć przedstawiających obiekty należące do tak zwanego. Świat nigdy przedtem ich nie widział.Katalog Caldwella to lista obiektów głębokiego kosmosu, którą w 1995 roku stworzył brytyjski astronom amator Patrick Caldwell-Moore. Nie jest to katalog astronomiczny w ścisłym znaczeniu tego słowa, a zestawienie obiektów, które w zamierzeniu każdy astronom-amator może z łatwością zaobserwować. To powiedziawszy, zawiera on też takie obiekty, które znacznie przekraczają możliwości astronomii amatorskiej, jak na przykładKatalog Caldwella stanowi uzupełnienie Katalogu Messiera i zawiera dokładnie. Wśród nich znajdziemy 1 ciemną mgławicę, 35 galaktyk, 18 gromad kulistych, 9 mgławic, 25 gromad gwiazd, 6 gromad połączonych z mgławicami, 13 mgławic planetarnych i 2 pozostałości po supernowej.Rzecz jasna, dopiero takie urządzenia jak Kosmiczny Teleskop Hubble’a pozwalają ujrzeć obiekty Katalogu Caldwella w całej ich okazałości. Wykonane przez niego zdjęcia zapierają dech w piersiach. Jeżeli jesteście astronomami-amatorami, koniecznie porównajcie swoje obserwacje z właśnie tymi fotografiami.