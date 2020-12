Już wkrótce Wielka Koniunkcja Saturna i Jowisza. Nie przegap jej

Sprawdź, kiedy ją zaobserwować.

Coś, na co długo czekaliśmy

Wielka Koniunkcja w 2020 roku – jak zaobserwować?

Raz na około 20 lat ma miejsce wyjątkowe astronomiczne zjawisko – tak zwana Wielka Koniunkcja. Wówczas na niebie dochodzi do bliskiego spotkania dwóch największych planet Układu Słonecznego – Jowisza oraz Saturna. Następna Wielka Koniunkcja wydarzy się już wkrótce, bo 21 grudnia.Po raz ostatni Wielka Koniunkcja miała miejsce 28 maja 2000 roku. Wtedy obie planety dzielił na niebie jedynie 1 stopień i 11 minut kątowych. Niemniej, wtedy Jowisz i Saturn znajdowały się bardzo blisko Słońca, co poważnie utrudniało ich obserwacje.Zupełnie inaczej będzie w przypadku Wielkiej Koniunkcji, do której dojdzie. Co ciekawe, w jej ramach Jowisz i Saturn zbliżą się do siebie najmocniej od kilkuset lat – na odległość zaledwie 6 minut kątowych. Po raz ostatni coś takiego miało miejsce w roku 1623, jednak wtedy, tak jak w roku 2000, warunki obserwacyjne ze względu na odległość planet od tarczy Słońca nie były sprzyjające.Do zbliżenia Saturna i Jowisza na 6 minut kątowych dojdzie w Polsce o godzinie 14:22. Jak wiadomo, wówczas na zapadniecie zmroku trzeba będzie jeszcze co nieco poczekać. Na szczęście, już od godziny 16:00 Wielką Koniunkcję zdecydowanie będzie można podziwiać. Wtedy gazowe giganty wciąż będzie dzielić niewielka odległość kątowa.Gdzie podczas Wielkiej Koniunkcji wypatrywać Jowisza i Saturna na niebie? Na południowym zachodzie, około 10 stopni nad horyzontem. Aby przyjrzeć się planetom naprawdę dokładnie można wyposażyć się w teleskop czy lornetkę, ale nie będzie to konieczne. Ba, niskie położenie gazowych gigantów nad horyzontem powoduje, że używanie większych niż 100-krotnych powiększeń nie ma sensu. To za sprawą niestabilności atmosfery na tej wysokości - niestabilności która powoduje rozmycie szczegółów, sprawiając, że nadmierne powiększenie nie daje pozytywnych efektów.