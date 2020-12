NASA daje zielone światło - próbki z Marsa wrócą na Ziemię

O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem.





Pobieranie próbek z kosmosu staje się coraz bardziej popularne





fot. Juli Kosalpova - Unsplash

NASA i Europejska Agencja Kosmiczna mają nadziejęProjekt, który został ogłoszony przez Amerykańską Agencję Kosmiczną wchodzi w gazę A. NASA przekazała, iżrozpocznie się już niebawem – jak tylko inżynierowie uporają się z kluczowymi technologiami, które będą mogły pomóc Amerykanom przetransportować próbki z Czerwonej Planety na Ziemię.W samym 2020 roku byliśmy świadkami dwóch niesamowitych wydarzeń: najpierw na Ziemię powróciła sonda Chang’e 5 , która przywiozła materiał pobrany bezpośrednio z Księżyca, a parę dni później na naszej planecie wylądował pojemnik, który zawierał w sobie próbki z asteroidy Ryugu . Mars dalej pozostaje obiektem sporego zainteresowania naukowców – odzyskanie próbek z Czerwonej Planety mogłoby także sprawdzić, jak konkretnie poradzi sobie misja „powrotna”, która w przyszłości czeka także prawdziwych astronautów.W ramach projektu MSR, NASA i ESA opracują misje, które mają zostać wysłane (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem),. Lądownik będzie zwierał łazik do pobierania próbek, a do niego dołączy pojazd Mars Ascent, który zbierze próbki i dostarczy je ponownie do lądownika.Inżynierowie, którzy zostali przypisani do projektu będą odpowiedzialni za wszystkie fazy jego rozwoju – również te, które wymagają szczegółowego, logistycznego planowania. NASA zdradza, iż rozpoczęcie pracy nad fazą A misji Mars Sample Return to już bardzo duży postęp i niejakoPodczas swojej pracy, NASA wykorzysta również wiedzę ekspertów z ESA, aby możliwie jak najszybciej wysłać swoje nowe technologie w kierunku Marsa.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki za to, aby wszystko szło zgodnie z planem.Źródło: SlashGear / fot. NASA