Astronomowie z wyjątkową precyzją zmierzyli odległość do najstarszej znanej galaktyki

GN-z11 leży na krawędzi obserwowalnego Wszechświata.

Przesunięcie ku czerwieni

Galaktyka w ultrafiolecie

Obserwując kosmos, dosłownie spoglądamy w przeszłość. Dlatego, że prędkość światła jest stała, podziwiany przez nas obiekt zlokalizowany 100 lat świetlnych stąd widzimy w stanie, w jakim był dokładnie sto lat temu. Zatem, wypatrując struktur położonych miliardy lat świetlnych dalej, dowiadujemy się, jak Wszechświat wyglądał, gdy jeszcze raczkował.Teraz, międzynarodowy zespół astronomów zdołał dokładniej niż kiedykolwiek zmierzyć dystans dzielący nas od najstarszej i najodleglejszej znanej nam galaktyki. Tę galaktykę,, w pewnym sensie dzieli od nas 13,4 miliarda lat świetlnych, zatem widzimy ją taką, jaką była 420 milionów lat świetlnych po Wielkim Wybuchu. Wówczas wiek Wszechświata stanowił zaledwie 3% jego dzisiejszego wieku.GN-z11 znajduje się dokładnie na krawędzi obserwowalnego Wszechświata. Dlaczego w odniesieniu do jej odległości od Ziemi użyłam wyrażenia „w pewnym sensie”? To dlatego, że rzeczywisty dzielący nas od niej dystans wynosi blisko… 32 miliardy lat świetlnych, a tylko podziwiamy ją w stanie, w jakim była, 13,4 miliarda lat temu. Jak to możliwe? W jaki sposób możemy widzieć, coś znajdujące się 32 miliardy lat świetlnych stąd, skoro Wszechświat ma 13,8 miliarda lat?To proste. Wraz z upływem czasu Wszechświat nieustannie się rozszerza i robi to z coraz większą prędkością. W rezultacie wydłużają się fale promieniowania pochodzące z odległych galaktyk, w związku z czym ma miejsce tak zwane przesunięcie ku czerwieni. W skrócie oznacza to to, że długość tych fal staje bliższa długości fal z zakresu światła czerwonego i podczerwonego.Przesunięcie ku czerwieni działa niczym mnożnik dystansu i w astrofizycznych równaniach kryje się pod znakiem z. W ramach najnowszych badań uczeni zmierzyli przesunięcie ku czerwieni światła pochodzącego z GN-z11 z dokładnością większą niż kiedykolwiek. Udało się to dzięki zbadaniu światła ultrafioletowego emitowanego przez galaktykę, a dokładniej mówiąc zbadaniu rozciągnięcia jego poszczególnych chemicznych sygnatur, zwanych liniami emisyjnymi.