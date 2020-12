Zobacz niesamowite zdjęcia z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Zrobione przez japońskiego astronautę.





Saoichi Noguchi może zostać oficjalnie nazwany55-letni japoński astronauta dotarł na orbitę i ISS w listopadzie 2020 roku wraz z innymi, trzema amerykańskimi astronautami. Wszystko to na pokładzie kapsuły kosmicznej Crew Dragon rozwijanej przez SpaceX. Od czasu swojego przybycia na ISS, Noguchi opublikował na swoim koncie na Twitterze zapierające dech w piersiach zdjęcia Ziemi.Warto przypomnieć, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Zdjęcia wykonane przez Noguchiego zostały zrobione najprawdopodobniej z obserwatorium Cupola znajdującego się na stacji kosmicznej.Na tym zdjęciu możecie zobaczyć Houston w TeksasieTu Baleary w Hiszpanii…To z kolei MauretaniaLake of Ozarks w MissouriSztuczne wyspy w Zatoce PerskiejJeśli przyjrzysz się jednemu z rogów zdjęcia, zobaczysz Operę w SydneyŚwiecące TokioRijad, stolica Arabii SaudyjskiejPiękne wyspy HawajówI na koniec… spojrzenie odwracając się od Ziemi – a konkretniej w stronę Księżyca.Noguchi patrzy z pozytywnym nastawieniem w przyszłość i wyzwania stojące przed NASA związane z misją Artemis. Trzeba przyznać, że zdjęcia uchwycone przez Japończyka wyglądają po prostu fenomenalnie. Astronautom znajdującym się na ISS można współczuć wielu rzeczy (w tym przebywania w zamknięciu), jednak wszystkie niedogodności są niemalże na pewnoAstronauci znani są z tego, że chętnie dzielą się materiałami wideo i zdjęciami ze swoich misji, a także ze spacerów kosmicznych.Źródło: Twitter / fot. NASA - Unsplash