Stworzono materiał, który może przechowywać energię słoneczną latami

Wynalazek z potencjałem.

Brytyjskie rozwiązanie

Choć odnawialne źródła energii, jak wskazuje ich nazwa, są praktycznie niewyczerpalne i ogólnodostępne, wiąże się z nimi pewna poważna wada – okresowość występowania. Takie promieniowanie słoneczne dociera na przykład do ziemi tylko w ciągu dnia, i to pod warunkiem braku zachmurzenia. Z tego względu, aby móc nieustannie korzystać z odnawialnych źródeł energii, musielibyśmy efektywnie magazynować energię z nich pozyskiwaną, a to wciąż stanowi ogromny problem. Opracowano jednak materiał, który może sprawić, że ten problem zniknieNowy materiał wykorzystuje związek chemiczny należący do tak zwanych związków metaloorganicznych typu(ang. Metal–organic framework) – związków, które tworzą jedno-, dwu- lub trójwymiarowe struktury z udziałem jonów metali i organicznych ligand. Co istotne, takie związki są porowate, dzięki czemu mogą tworzyć materiały kompozytowe z innymi małymi cząsteczkami.Tę ostatnią właściwość wykorzystali uczeni z Lancaster University. Ci połączyli swój związek MOF z pochłaniającym światło związkiem, jakim jest azobenzen. Powstały w ten sposób materiał kompozytowy jest w stanie przechowywać energię pozyskaną ze światła ultrafioletowego przez co najmniej cztery miesiące, a potencjalnie nawet latami, i to w temperaturze pokojowej.