Po sześciu latach sonda Hayabusa 2 sprowadziła na Ziemię próbki asteroidy

JAXA znowu to zrobiła.

Kapsuła sondy Hayabysa 2 po wejściu w atmosferę Ziemi. | Źródło: JAXA

Osiągnięcie o dużym znaczeniu

Kapsuła sondy Hayabusa 2 po wylądowaniu. | Źródło: JAXA

Przed wejściem w atmosferę, bo 5 grudnia o godzinie 6:25 czasu polskiego kapsuła oddzieliła się od sondy Hayabusa 2, co JAXA zdołała potwierdzić zarówno z pomocą danych telemetrycznych, jak i radaru dopplerowskiego. Po wylądowaniu kapsuła została przetransportowana do obiektu Quick Look Facility (QLF) w obszarze Strefy Zakazanej Woomera.Ile kosztowała cała misja przeprowadzona przez japońską sondę? Szacuje się, iż było to w granicach około 278 milionów dolarów. Póki co Hayabusa2 spełniła wszystkie oczekiwania naukowców oraz inżynierów zaangażowanych w jej misję.Japońska Agencja Badań Kosmicznych jest w tej chwili jedyną kosmiczną agencją na świecie, która w ogóle zdołała sprowadzić na Ziemię próbki asteroidy, co dopiero dwukrotnie. Po raz pierwszy dokonano tego w 2010 roku, z pomocą sondy Hayabusa, poprzedniczki sondy Hayabusa 2.Jako że asteroidy w ciągu ostatniego miliarda lat zmieniły się w bardzo niewielkim stopniu, badania nad materiałem pochodzącym z Ryugu mogą pozwolić uczonym dowiedzieć się czegoś nowego na temat historii Układu Słonecznego. Właśnie dlatego japońskiej agencji tak bardzo zależało na dostarczeniu na Ziemię tego materiału.Jak już wspomniałam, na powierzchnię naszej planety powróciła tylko kapsuła zawierająca próbki z Ryugu. Sama sonda Hayabusa 2 pozostała zaś w przestrzeni kosmicznej. Chociaż jej pierwotna misja się zakończyła, teraz będzie krążyć wokół Słońca, a w przyszłości dokona przelotów w pobliżu asteroid (98943) 2001 CC21 oraz 1998 KY26 – odpowiednio w lipcu 2026 roku i lipcu 2031 roku, realizując misje drugorzędne.Źródło: JAXA , fot. tyt. Wikimedia Commons/ Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) [ CC BY 3.0