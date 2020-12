Muzyka z kosmosu – NASA przetłumaczyła na dźwięki dane ze swoich teleskopów

Posłuchaj wyjątkowych utworów.

Gromada Pocisk

Mgławica Kraba

Supernowa SN 1987A

Z reguły NASA udostępnia dane zbierane przez jej teleskopy w formie przepięknych fotografii. Niemniej, raz na jakiś czas agencja robi coś zupełnie innego – przypisuje tym danym dźwięki różniące się w zależności od lokalizacji poszczególnych obiektów i innym czynników, tworząc wyjątkowe muzyczne utwory. NASA podzieliła się właśnie nowymi takimi utworami. Posłuchaj symfonii gromady galaktyk 1E0657-558, Mgławicy Kraba oraz supernowej SN 1987A.Proces, w ramach którego NASA „tłumaczy” dane ze swoich teleskopów na muzykę, agencja zwie sonifikacją. Dane wykorzystane do stworzenia sonifikacji gromady 1E0657-558, znanej też jako Gromada Pocisk, zostały zebrane przez Teleskop Kosmiczny Chandra oraz Kosmiczny Teleskop Hubble’a.Jak widać na poniższym wideo, Gromada Pocisk została ukazana na jednym ze zdjęć NASA w dwóch barwach – różowej i fioletowej. Różowa reprezentuje dane zebrane przez Teleskop Kosmiczny Chandra w zakresie niewidzialnego dla ludzkiego oka promieniowania rentgenowskiego, zaś fioletowa zarejestrowana przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a promieniowania widzialnego.Jak powyższe przekłada się na to, co możemy w filmie usłyszeć? Dane rentgenowskie, oznaczone kolorem różowym, są reprezentowane przez tony wyższe, zaś tony wyższe reprezentują dane dotyczące ciemnej materii. Tak, ciemnej materii. Gromada Pocisk była pierwszym obiektem, który dostarczył bezpośredniego dowodu na istnienie ciemnej materii.Kolejnym obiektem, który doczekał się ze strony NASA sonifikacji, jest Mgławica Kraba, w sercu której leży gwiazda neutronowa. Tym razem na muzykę przetłumaczono dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, Teleskop Kosmiczny Chandra oraz Kosmiczny Teleskop Spitzera, zobrazowane na zdjęciu widocznym w filmie.W przypadku Mgławicy Kraba sonifikacji dokonano nieco inaczej. Danym zebranym przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a przypisano instrumenty strunowe, danym zebranym przez Teleskop Kosmiczny Chandra instrumenty dęte blaszane, zaś danym zebranym przez Kosmiczny Teleskop Spitzera instrumenty dęte drewniane.Ostatnia najnowsza sonifikacja dokonana przez NASA reprezentuje falę uderzeniową, która powstała i przebiła się przez niemałą ilość materii podczas wybuchu supernowej znanej jako 1987A. Do stworzenia tego utworu wykorzystano dane zebrane na przestrzeni lat 1999-2013 przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a oraz Teleskop Kosmiczny Chandra.Zwiększający się zasięg wspomnianej fali uderzeniowej widać na timelapsie dołączonym do muzyki NASA. Gdy fala się rozszerzała, pierścień wyrzuconego przez supernową gazu stopniowo jaśniał. W tym przypadku dane z Kosmicznego Teleskop Hubble’a są ukazane w barwach czerwonej i pomarańczowej, a z Teleskopu Kosmicznego Chandra w barwie niebieskiej.To zapewne nie ostatnie utwory muzyczne opublikowane przez NASA. Ciekawe, jakie kosmiczne obiekty doczekają się sonifikacji w przyszłości.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)