Próbki z asteroidy trafią na Ziemię. Zbliża się finał misji Hayabusa2

Japoński statek kosmiczny zbliża się do końca swojej niemalże wiekopomnej misji w kosmosie. Japończycy jako pierwsi w historii dali radę zebrać materiały z jednej z asteroid i najprawdopodobniej z sukcesem dostarczą je na powierzchnię Ziemi. W nadchodzący weekend, sonda Hayabusa2 zbliżając się do Ziemi. Całość wyląduje na terenie Australii i zostanie zebrana przez wybraną grupę naukowców. Tym razem próbki zebrane przez Hayabusa2 mają być chronione przed promieniowaniem kosmicznym.Próbki zebrane przez Hayabusa2 z asteroidy pozwolą naukowcom. Na naukowców czekają także zupełnie inne odkrycia, których teraz nie jesteśmy w stanie zupełnie przewidzieć.Ambitna misja związana z zebraniem próbek z asteroidy, która została podjęta przez JAXA. Hayabusa2 dotarła do asteroidy Ryugu w czerwcu 2018 roku, po prawie trzyipółletniej podróży. W lutym 2019 roku sonda wykonała pierwsze z dwóch lądowań na asteroidzie o szerokości 900 metrów, pobierając tym samym próbkę skał z powierzchni.Przygotowania do procedury powrotu trwały jednak kolejne miesiące.wszystkie oczy są skierowane w stronę daty 6 grudnia, kiedy to kapsuła o szerokości zaledwie 40 centymetrów wyląduje na australijskim pustkowiu.JAXA będzie w stanie zakończyć tego typu misję z powodzeniem – już wcześniej Japończykom udało się dokonać podobnej rzeczy związanej ze zrzutem próbek na powierzchnię Ziemi.Źródło: DT / fot. JAXA