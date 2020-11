Układ Słoneczny przestanie istnieć wcześniej, niż myślano

Czy mamy się czym martwić?

Astronomiczne przewidywanie przyszłości

Wybrakowane obliczenia

Najnowsze szacunki

Jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Tak jak przedmioty stworzone przez człowieka z czasem się niszczą, tak i ostatecznie Słońce „umrze”. Wówczas wyrzuci ono w przestrzeń kosmiczną dużą część swojej masy, zaś jego jądro się skurczy i stanie się białym karłem. Ten będzie stygnąć miliardy lat, aż zamieni się w czarnego karła – wielką martwą skałę. Co istotne, zanim to nastąpi, Układ Słoneczny już dawno nie będzie istnieć. Zgodnie z najnowszymi symulacjami Słońce pozostanie bez jakichkolwiek planet już za 100 miliardów lat.Naukowcy od setek lat próbują dojść do tego, jaki będzie los Układu Słonecznego. Zadanie to jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Im większa liczba ciał w dynamicznym układzie – ciał wchodzących ze sobą w interakcje – tym bardziej układ ten jest skomplikowany i tym trudniej przewidzieć jego przyszłość. Zagadnienie to znane jest jakoZe względu na złożoność Układu Słonecznego niemożliwe jest dokonywanie deterministycznych przewidywań dotyczących jego obiektów poza określoną skalą czasową. Po przekroczeniu od pięciu do dziesięciu milionów lat znika jakakolwiek pewność prognoz. Niemniej, jeśli uda się nam dowiedzieć, co stanie się z Układem Słonecznym, może dowiemy się też, jak z czasem ewoluuje Wszechświat.W 1999 roku astronomowie przewidzieli, żepo co najmniej trylionie lat. Obliczono wówczas, że właśnie po takim czasie rezonans orbitalny Jowisza i Saturna doprowadzi do oddzielenia się od naszego układu Urana. W nowej pracy uczeni twierdzą jednak, że nie wzięto w tych obliczeniach pod uwagę kilku ważnych czynników.Za około 5 miliardów lat to, umierając, zamieni się w czerwonego olbrzyma, pochłaniając Merkurego, Wenus i Ziemię. Następnie gwiazda wyrzuci prawie połowę swojej materii i zamieni się w białego karła o masie o 54% niższej. Ten spadek masy nie pozostanie bez wpływu na pozostałe planety układu. W związku z nim przyciąganie grawitacyjne gwiazdy będzie słabsze. Na dodatek, podczas gdy Układ Słoneczny będzie krążyć wokół galaktycznego centrum, inne gwiazdy powinny zbliżać się do niego wystarczająco, by zakłócać ruch orbitalny jego planet.Uwzględniając wymienione czynniki, badacze ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili. Symulacje te podzielono na dwie fazy, z których pierwsza kończyła się zamianą Słońca w białego karła. Jak się okazało, w przypadku każdej z symulacji miał miejsce podobny scenariusz.Wygląda na to, że gdy Słońce zakończy swoje przeobrażenie w białego karła, orbity zewnętrznych planet Układu Słonecznego się poszerzą, choć pozostaną stosunkowo stabilne. To powiedziawszy, Jowisz i Saturn zostaną uwięzione w stabilnym rezonansie – za każdym razem, gdy Jowisz ukończy pięć okrążeń wokół Słońca, w tym samym czasie Saturn ukończy dwa. Powyższe okoliczności sprawią, że Układ Słoneczny będzie bardziej podatny na wpływ gwiazd okresowo się do niego zbliżających.