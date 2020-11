Łazik Perseverance wkrótce wytworzy tlen na Marsie. Co to oznacza?

Eksperyment o dużym znaczeniu.

Kosztowne wysiłki

Przyszłościowy eksperyment

Wkrótce, bo 18 lutego 2021 roku na powierzchni Marsa osiądzie kolejny łazik NASA – Perseverance. Maszyna ta będzie rzecz jasna prowadzić poszukiwania śladów życia, ale nie tylko. Wkrótce po wylądowaniu wielokrotnie przeprowadzi ona chociażby eksperyment istotny z punktu widzenia przyszłych kosmicznych misji. W ramach tego eksperymentu pojazd spróbuje zamienić dwutlenek węgla w znajdujący się w marsjańskiej atmosferze w tlen.Wysyłanie ładunków w kosmos to wyzwanie nie tylko trudne, ale niesamowicie kosztowne. Im większa masa pojazdu tym więcej paliwa trzeba zabrać na jego pokład – paliwa, które często musi wystarczyć nie tylko na start, ale również na powrót na Ziemie. Aby zmniejszyć koszty kosmicznych misji i zwiększyć szanse na to, że kiedyś rzeczywiście Marsa odwiedzą ludzie, NASA i inne agencje stale szukają sposobów na to, aby umożliwić przyszłym astronautom wykorzystywanie surowców dostępnych na Czerwonej Planecie. Wówczas mogliby oni zabierać ze sobą mniej zasobów.Jednym z najważniejszych surowców, który będzie potrzebny astronautom na Marsie, jest tlen. Co ciekawe, nie będzie on potrzebny tylko do oddychania. Z jego użyciem można wytworzyć bowiem paliwo, którym można zasilić pojazd kosmiczny w drodze powrotnej do domu.Należący do NASA łazik Perseverance spróbuje wytworzyć tlen na Czerwonej Planecie, której cienka atmosfera składa się w 95 procentach z dwutlenku węgla, z pomocą instrumentu o nazwie Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (). Instrument ten, którego rozmiary można porównać do rozmiarów tostera, z pomocą pompy pobierze dwutlenek węgla z a atmosfery Marsa, a następnie elektrochemicznie rozdzieli jego cząsteczki, uzyskując z każdej po dwa atomy tlenu i jeden wodoru. Rezultaty eksperymentu zostaną przeanalizowane, by ocenić czystość i ilość otrzymanego tlenu.