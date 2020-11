Chińczycy wystrzelili satelitę, która sprowadzi na Ziemię próbki Księżyca

Po raz ostatni czegoś takiego dokonano 44 lata temu.

Pomyślny start

Po raz ostatni próbki z Księżyca sprowadzono na Ziemię w 1976 roku, w ramach radzieckiego programu Łuna. Wcześniej takie próbki sprowadzono tylko kilka razy, w większości podczas amerykańskich misji Apollo, w latach 1969-1972. Zatem, przez ostatnie kilkadziesiąt lat badano tylko księżycowe skały pobrane właśnie wtedy. Na szczęście, już wkrótce naukowcy będą mieli do dyspozycji nowe próbki.Wczoraj w nocy, o godzinie 21:30 czasu polskiego, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna na pokładzie rakiety Chang Zheng 5 wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną ważną sondę księżycową. Chang’e 5, bo tak brzmi jej nawa, umieści w okolicy formacji wulkanicznej Mons Rümker, w rejonie Oceanus Procellarum zlokalizowanym na zachodnim skraju widocznej strony Księżyca, lądownik. Następnie lądownik pobierze do 2 kg księżycowego gruntu w celu przywiezienia go na Ziemię.Sonda powinna dotrzeć na orbitę Księżyca do końca tego tygodnia. Gdy jej lądownik osiądzie na Księżycu, ten będzie miał na pobranie próbki około 14 dni. Po tym czasie nastąpi księżycowa noc, której nie będzie w stanie przetrwać – po prostu go z myślą o tym nie zaprojektowano.