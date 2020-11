Astronomowie rozwiązali zagadkę tajemniczej niebieskiej mgławicy

W 2004 roku astronomowie odkryli coś naprawdę dziwnego. Tym czymś była oddalona o 6200 lat świetlnych gwiazda otoczona przez mgławicę w kształcie pierścienia, świecącą intensywnie w zakresie niewidzialnego dla naszych oczu światła ultrafioletowego i znaną pod nazwą Blue Ring Nebula. W Drodze Mlecznej nie ma drugiego takiego obiektu, a więc trudno było zdeterminować, w jaki sposób ten powstał. Niemniej, właśnie tę zagadkę rozwiązano.



Efekt fuzji dwóch gwiazd



Jak się okazuje, gwiazda, którą mgławica otacza, czyli TYC 2597-735-1 jest pozostałością po zderzeniu się w przeszłości dwóch gwiazd. Te swego czasu tworzyły układ podwójny i mniej niż 5000 lat temu się połączyły. Blue Ring Nebula składa się z gazów i odłamków skalnych powstałych podczas tego zdarzenia. Zdaniem astronomów TYC 2597-735-1 może być jedną z najmłodszych poznanych gwiazd powstałych podczas połączenia się dwóch gwiazd.



„Łączenie się dwóch gwiazd to zjawisko dość powszechne, ale dwie łączące się gwiazdy są szybko zasłaniane przez duże ilości pyłu i gazu, gdy wyrzucony przez nie materiał rozszerza się i ochładza w przestrzeni. Oznacza to, że nie możemy zobaczyć, co tak właściwie się z nimi dzieje.” , powiedziała Keri Hoadley z Caltechu, jedna z autorek nowej pracy na temat tajemniczej mgławicy. „Uważamy, że ten obiekt reprezentuje późny etap tych przemijających wydarzeń, w którym kurz w końcu się rozprasza, a my mamy dobry widok [na gwiazdę]. Uchwyciliśmy ten proces, zanim zaszedł za daleko. Po pewnym czasie mgławica całkowicie rozproszy się w ośrodku międzygwiazdowym, tak jakby nic się nie wydarzyło.”





Kosmiczne pary



Układy podwójne są niebywale powszechne w Drodze Mlecznej. Aż 85 procent wszystkich gwiazd w galaktyce może tworzyć pary, a nawet trójki czy czwórki. Dotychczas zebrane dowody mówią, że wszystkie gwiazdy rozpoczynają swój żywot z bliźniaczymi towarzyszkami (Słońce też mogło mieć taką bliźniaczkę), co oznacza, że potencjalna liczba gwiazd podwójnych, które się połączyły lub rozdzieliły, jest gigantyczna.



Dotychczas na gorącym uczynku udało nam się przyłapać fuzję gwiazd tylko raz, w 2008 roku. TYC 2597-735-1 jest zatem drugą najmłodszą znaną gwiazdą powstałą z pary gwiazd. Modele teoretyczne zaprojektowane przez astrofizyka Briana Metzgera z Uniwersytetu Columbia pokazują, że dziwny kształt oraz ultrafioletowa poświata otaczającej ją mgławicy odpowiadają procesom, które zachodzą podczas fuzji dwóch gwiazd. Mowa w szczególności o pojawieniu się pary stożków wyrzucanego przez łączące się obiekty materiału.









Złudzenie optyczne