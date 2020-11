Benoit Mandelbrot w Google Doodle. Urodzony w Polsce matematyk, ojciec fraktali

Ojciec geometrii fraktalnej przyszedł na świat 20 listopada 1924 roku w Warszawie w rodzinie litewskich Żydów. Co prawda nigdy nie otrzymał Nagrody Nobla, ale został uhonorowany Nagrodą Wolfa w fizyce, Nagrodą Japońską czy aż 16 tytułami doktora honoris causa. Na początku życia ponad 10 lat mieszkał w Polsce, ale na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Francji, gdzie też nie znalazł swojego miejsca na stałe, tylko do 1957 roku. Później związał się z USA. Zmarł w 2010 roku na raka trzustki, więc doczekawszy się licznych owoców swoich prac.





Dostępny z polskimi napisami wykład Benoita Mandelbrota dla TED, zrealizowany niedługo przed śmiercią matematyka / TED @ YouTube

Gdyby nie komputery i Mandelbrot, nie byłoby badania fraktali

Zbiór Mandelbrota znany też pod nazwą żuka Mandelbrota / foto. TED @ YouTube

Jego największym dziełem jest niewątpliwie praca nad fraktalami. Pionierskie badania Benoita Mandelbrota wniosły bardzo cenny wkład w fizykę, ekonomię, medycynę, geologię, a nawet sztukę czy szeroko rozumianą informatykę (np. wiele elementów graficznych z niektórych gier jest generowana dzięki obliczeniom fraktali). Nowa gałąź geometrii była odpowiedzią na złożone nieregularne kształty chmur, linii brzegowej czy wielu innych zjawisk, w których jednak Mandelbrot znalazł prawidłowości matematyczne niemożliwe do opisania klasycznymi metodami.W 1958 roku zaczął wieloletnią pracę w IBM, a konkretnie IBM Watson Research Center. Opracował kod z pomocą którego generował obrazy fraktalne. Bez udziału elektronicznych maszyn liczących tak szczegółowe badanie fraktali byłoby niemożliwe z racji powolnego ręcznego wykonywania obliczeń.Graficzne wizualizacje wyników obliczeń zostały porównane do sztuki psychodelicznej i spodobały się chociażby ruchowi hipisowskiemu. Do teraz wzory tego typu pełniące wyłącznie dekoracyjną funkcję można znaleźć na co dzień w wielu miejscach. Na pewno każdy z was widział kiedyś chociażby charakterystyczny zbiór Mandelbrota zwany też żukiem Mandelbrota.Źródło i foto: cnet / własne