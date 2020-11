Bill Gates mówi o świecie po pandemii CoVID-19. Niezaszczepieni mogą mieć problem

Są też dobre wieści.





Świat po COVID-19 będzie zupełnie inny. Lepszy?

"Nadejdzie faza (pandemii), w której będziemy mieć bardzo niskie liczby zakażeń w jednych krajach, ale te nadal będą wysokie w innych częściach świata. Przez to pandemia może się odrodzić. Myślę, że wielu ludzi pozostanie dość ostrożnych w swoim zachowaniu, szczególnie jeśli będą obcowali ze starszymi ludźmi, u których ryzyko zachorowania jest dość wysokie"

Następna pandemia ma nie być aż taka zła

"Głównym powodem, dla którego kolejna pandemia będzie miała mniej destrukcyjny wpływ na ludzkość, jest to, że będziemy mieli już pewne dobre nawyki. Mam nadzieję, że na podobne zagrożenie prawie każdy kraj zareaguje tak jak Korea Południowa czy Australia, gdzie bardzo szybko testowano ludzi i poddawano ich kwarantannie. Nasze narzędzia do testowania z pewnością będą o wiele lepsze. Za drugim razem nie będziemy aż tacy głupi"

Brak szczepienia może oznaczać wykluczenie społeczne

Bill Gates stosunkowo często wypowiada się w mediach na temat pandemii COVID-19. Robi to na tyle regularnie, że niektórzy zaczynają przypisywać mu złe intencje związane z chęcią zbijania kapitału na opracowywanych właśnie szczepionkach, a inni nie wahają się sugerować, że to on jest jedną z osób odpowiedzialnych za jej "stworzenie". W swoich podcastach współtworzonych z Rashidą Jones Bill Gates postanowił zaprezentować swoją wizję świata po trwającej obecnie pandemii.Filantrop i założyciel Microsoftu zaczyna od dobrych wieści. Pandemia przyczynia się błyskawicznej do poprawy jakości oprogramowania rozwijanego z myślą o pracy zdalnej. To z kolei sprawia, że spotkania zdalne stają się czymś powszechnym i mają być traktowane w ten sam sposób po zakończeniu pandemii. Pamiętacie moje spotkanie w VR z Grahamem Wheelerem z HTC ? Tak wygląda przyszłość. Przyszłość, pozwalająca firmom zredukować koszty operacyjne, a pracownikom odetchnąć od nierzadko bezsensownych podróży biznesowych. Gates prognozuje ponadto, że czas pracy w biurach może zostać skrócony nawet o jedną trzecią, oczywiście na rzecz pracy zdalnej.Bill Gates uważa, że ludzie będą socjalizować się rzadziej z ludźmi nieznajomymi, a częściej we własnym gronie. Wiele osób stanie się nieufnych do kontaktów z obcymi w klubach, czy nawet pracy. Więcej czasu mamy poświęcać rodzinie i najbliższym znajomym.Niestety, normalne życie sprzed pandemii może nie wrócić tak prędko, jak wszyscy byśmy tego chcieli. Anthony Stephen Fauci, amerykański lekarz i popularyzator wiedzy o chorobach zakaźnych, z którym rozmawiali Rashida Jones i Bill Gates nie jest w tej kwestii optymistą. Normalność powróci dopiero wtedy, gdy absolutnie wszystkie kraje na świecie poradzą sobie z wirusem.- mówił.Chociaż ta pandemia jawi się na wielu płaszczyznach jako prawdziwy koszmar, Gates wyraża nadzieję, że następnym razem, gdy na świecie pojawi się zabójczy patogen, ludzkość uczona doświadczeniem wyniesionym z COVID-19 poradzi sobie znacznie lepiej w powstrzymywaniu go.- podsumowuje Gates.Zdaniem Billa Gatesa pandemia może trwać nawet trzy lata, a osoby, które się nie zaszczepią, mogą mieć zakaz podróżowania po świecie i być izolowani społecznie. Nie wiadomo czy nie znajdą problemów z zatrudnieniem lub w skrajnych przypadkach nie będą obsługiwani w niektórych sklepach i punktach usługowych.Źródło: Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions