Bakterie zdołały przetrwać rok na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

To nie lada wyczyn.





Niezwykły mikroorganizm

„Wyniki przedstawione w tym badaniu mogą zwiększyć świadomość związaną z obawami dotyczącymi przebywania na powierzchniach innych planet, na przykład Marsa, którego atmosfera pochłania promieniowanie UV o fali krótszej niż 190-200 nanometrów.”

„Aby odtworzyć te warunki, nasza konfiguracja na ISS zawierała szklane okno z dwutlenkiem krzemu.”

Nie pierwszy taki eksperyment

Przestrzeń kosmiczna nie jest zbyt przyjaznym miejscem. Jest w niej na przemian ekstremalnie zimno i gorąco, nie ma w niej tlenu, przenika ją groźne promieniowanie, a na dodatek występuje w niej grawitacja o znikomo małej sile (tak zwana mikrograwitacja). Takie miejsca jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) rozwiązują jedynie część problemów wynikających z przebywania poza ziemską atmosferą. Obrazuje to przykład takich astronautów jak Scott Kelly, który po rocznym pobycie na ISS doświadczył zmian w DNA czy mikrobiomie jelitowym, zmniejszenia gęstości kości, i nie tylko.Żaden człowiek nie byłby w stanie przetrwać w kosmosie poza statkiem kosmicznym lub stacją kosmiczną, bez specjalnego kombinezonu, dłużej niż kilka minut. Dlatego tak bardzo zaskakujące jest, iż pewna bakteria zdołała przetrwać na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rok.Wymieniona bakteria to Deinococcus radiodurans, znajdowana na Ziemi w puszkach z mięsem. Jej osobniki nie po raz pierwszy zostały poddane kosmicznej próbie.Komórki bakterii Deinococcus radiodurans jeszcze na Ziemi zostały odwodnione, dostarczone na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a następnie umieszczone na specjalnej platformie wystawionej na wpływ kosmicznego środowiska, znajdującej się na zewnątrz japońskiego modułu Kibo i znanej pod nazwą Exposed Facility. Mikroorganizmy osłonięto jedynie szkłem blokującym światło ultrafioletowe o fali krótszej niż 190 nanometrów., informują uczeni, którzy opisali eksperyment w czasopiśmie Microbiome.Co istotne, bakterie Deinococcus radiodurans nie po raz pierwszy zostały poddane działaniu trudnych kosmicznych warunków. Ba, w sierpniu 2020 doniesiono o tym, iż przetrwały one na zewnątrz ISS aż trzy lata. Tym razem jednak badacze nie próbowali pobić żadnego rekordu. Zamiast tego starali się okryć, co sprawia, że omawiane mikroorganizmy tak dobrze radzą sobie poza ziemską atmosferą.Po roku przebywania na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bakterie zostały sprowadzone z powrotem na Ziemię i ponownie nawodnione. Wówczas ponownie nawodniono też bakterie z grupy kontrolnej, czyli takie, które nigdy nie zostały na ISS umieszczone. Następnie obydwie grupy mikroorganizmów porównano ze sobą.