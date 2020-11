Meteoryt, który spadł na Ziemię w 2018 roku, to prawdziwy skarbiec związków organicznych

Wyjątkowy obiekt.





Uśmiech losu

„Ten meteoryt jest wyjątkowy, ponieważ spadł na powierzchnię zamarzniętego jeziora i został szybko znaleziony. Dzięki temu był nietknięty, nieskażony. Widzieliśmy, że jego minerały niemal nie uległy zmianom, a potem odkryliśmy, że zawierał on bogaty zbiór pozaziemskich związków organicznych.”

„Związki tego typu prawdopodobnie zostały dostarczone na wczesną Ziemię przez meteoryty i mogły stać się częścią składników, z których powstało życie.”

Obiekt bogaty w związki organiczne

18 stycznia 2018 roku nocne niebo nad stanem Michigan w Stanach Zjednoczonych rozświetliła kula ognia, po której nastąpiła głośna eksplozja. Za obydwa zjawiska odpowiadał meteoroid, który znalazł się w atmosferze Ziemi, po czym dotarł do jej powierzchni, stając się meteorytem. Za sprawą odrobiny szczęścia, a także odpowiednio szybko podjętych działań, meteoryt ten trafił następnie bezpośrednio w ręce naukowców, dzięki czemu nie został w żaden sposób zanieczyszczony. Teraz, dzięki przeprowadzonym nad nim badaniom, wiemy, że może nam on powiedzieć dużo na temat początków Układu Słonecznego.Pewnie zastanawiacie się, gdzie dokładnie omawiany meteoryt uderzył w powierzchnię naszej planety. Otóż, mniej niż dwa dni po tym, gdy ten przeciął nieboskłon, łowca meteorytów Robert Ward znalazł jeden z jego fragmentów na zamarzniętym jeziorze Strawberry Lake w hrabstwie Livingston w stanie Michigan, koło miasta Hamburg. Ward zdołał określić jego lokalizację, korzystając z radaru pogodowego NASA, ponieważ kawałki meteorytu rozmiarami przypominały grad.Gdy tylko meteoryt trafił w ręce łowcy, ten szybko zawiózł go do Muzeum Historii Naturalnej w Chicago, gdzie kustosz Philipp Heck szybko przystąpił do prowadzenia badań nad nim. Dlatego, że upadł on na powierzchnię jeziora, także ze względu na to, że od razu został przekazany naukowcom, ten nie zdążył zostać skażony przez ziemskie mikroby., powiedział Heck.Jak zdeterminowali uczeni, zbadany przez nich meteoryt jest rzadkim meteorytem chondrytowym typu H4. H4 to oznaczenie jednej z grup meteorytów oliwinowo-bronzytowych, które zawierają takie minerały jak oliwin, piroksen rombowy, plagioklaz, stop żelazowo-niklowy i troilit. Chondryty oliwinowo-bronzytowe H4 reprezentują zaledwie 4% wszystkich meteorytów, które odnaleziono na Ziemi.