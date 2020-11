Astronomowie odkrywają tajemnice centaurów. Czym są te dziwne obiekty?

Komety czy też asteroidy?





Kosmiczna zagwozdka

Nowatorska metoda badań

„Opracowaliśmy nowatorską technikę, która łączy pomiary obserwacyjne – na przykład dotyczące koloru i masy pyłu – z modelowaniem w celu oszacowania takich cech, jak lotna sublimacja obiektu i dynamika jego orbity.”

Mimo że już od kilkudziesięciu lat dysponujemy urządzeniami, które pozwalają nam całkiem nieźle przyjrzeć się także tym odległym zakątkom Wszechświata, ten nieustannie nas zaskakuje i wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Ba, nawet o obiektach znajdujących się w obrębie Układu Słonecznego nie wiemy wszystkiego. Do obiektów, które wciąż stanowią dla nas zagadkę, należą tak zwane centaury.Centaury to rzadko spotykane, małe ciała niebieskie, które wykazują cechy pośrednie między asteroidami i kometami (stąd ich nazwa). Niektóre, niczym komety, emitują chmury pyłu i gazu, podczas gdy ich zewnętrzna część odparowuje. Centaury, które emitują wspomniane chmury, są uważane za aktywne. W ostatnim stuleciu znaleziono zaledwie 18 aktywnych chemicznie centaurów, ale właśnie do tej listy został dodany nowy. Być może dzięki niemu dowiemy się czegoś więcej o tych tajemniczych obiektach.Baczne obserwowanie centaurów to nie lada wyzwanie. Te występują daleko od Ziemi, bo między orbitami Jowisza i Neptuna, krążą wokół Słońca po nietypowych orbitach, a na dodatek nie są zbyt jasne. Poza tym, pochłaniają one dużo cennego czasu teleskopów. Tak się jednak składa, że najnowszego aktywnego centaura udało się zidentyfikować nie tylko dzięki nowym danym, ale również za sprawą archiwalnych zdjęć., powiedział astronom Colin Chandler z Uniwersytetu Północnej Arizony.Wspomniana technika, wykorzystująca specjalnie stworzony algorytm, zaprojektowany z myślą o wypatrywaniu śladów aktywności centaurów na wykonanych wcześniej kosmicznych zdjęciach, dostarczyła dowody na to, że centaur 2014 OG392 przekształca ciała stałe w gazy (sublimacja) i ciągnie za sobie długi ogon, niczym kometa. Ogon ten, zwany też komą, to oczywiście składająca się z lodu i pyłu powłoka otaczająca jądro komety. To właśnie ona nadaje komecie charakterystyczny wygląd.