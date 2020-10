Dziś na niebie Niebieski Księżyc. Zobacz wyjątkową pełnię

Co sprawia, że jest wyjątkowa?





Tegoroczne Halloween nie będzie zwykłym Halloween. To za sprawą pewnego astronomicznego zjawiska. Nie obawiajcie się jednak, nie sprawi ono, że zmarli wstaną z grobów, a na świecie rzeczywiście zaczną straszyć duchy. Tym zjawiskiem będzie rzadko występująca pełnia Księżyca, zwana Niebieskim Księżycem.Czym tak w zasadzie jest Niebieski Księżyc? To określenie drugiej pełni Ksieżyca w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Jako że pełnia występuje co 29,5 dnia, większość miesięcy ma tylko jedną pełnię. Podwójna pełnia w miesiącu zdarza się raz na kilka lat – średnio raz na 2,5 roku.Niech nie zwiedzie Was nazwa omawianego zjawiska – nie oznacza ona, że na nocnym niebie rzeczywiście ujrzycie niebieską tarczę Księżyca. Takie określenie ma podkreślać rzadkość występowania Niebieskiego Księżyca, a pochodzi ono z języka angielskiego, od powiedzenia once in a blue moon („raz na niebieski księżyc”), oznaczającego coś niezwykle rzadkiego.Co ciekawe, jeżeli w danym miesiącu pełnia Księżyca zdarza się dwa razy, istnieje szansa, że dwa razy dojdzie w nim do zaćmień Słońca. Niestety, nie ujrzymy ich w tym roku. Po raz ostatni dwa zaćmienia w ciągu jednego miesiąca można było podziwiać w lipcu 2000 roku i po raz kolejny dojedzie do nich w grudniu… 2206 roku.Niebieski Księżyc, który zawita na niebie w tym roku, jest jeszcze bardziej wyjątkowy niż te, które można było podziwiać w ostatnich latach. To dlatego, że ma on miejsce dokładnie w Halloween. Ostatnio coś takiego zdarzyło się w październiku 1944 roku i po dzisiejszej pełni zdarzy się zapewne dopiero w 2039 roku.Niebieski Księżyc pojawi się dziś na niebie już o godzinie 15:49. Aby go ujrzeć, nie trzeba sięgać po jakikolwiek specjalistyczny sprzęt. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam owocnych obserwacji i bezchmurnego nieba.Źródło: fot. tyt. NASA