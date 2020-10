Astronomowie przyjrzeli się atmosferze planety, która "nie powinna istnieć"

LTT 9779b to zadziwiający obiekt.





Zasługa teleskopu na emeryturze

Ekstremalne temperatury

Miesiąc temu astronomowie ogłosili odkrycie nietypowej planety. Ta zlokalizowana jest 260 lat świetlnych od Ziemi, a jej rozmiar nieznacznie przekracza rozmiary Neptuna. Orbituje ona wokół gwiazdy przypominającej Słońce, ale tak blisko, że potrzebuje zaledwie 19 godzin, aby wykonać wokół niej pełne okrążenie. Jak się okazało, mimo to posiada ona atmosferę, i to właśnie ten fakt niesamowicie zadziwia badaczy. Teraz, za sprawą nowych badań, udało się ją poznać nieco lepiej.Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat omawianej planety, LTT 9779b, astronomowie postanowili przeanalizować dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Spitzera. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na początku roku NASA ów teleskop na zawsze wyłączyła, odsyłając go na emeryturę po długich 16 latach pracy. Do tego momentu prowadził on obserwacje w zakresie promieniowania podczerwonego, poruszając się po nietypowej orbicie, bo heliocentrycznej, czyli wokółsłonecznej.Wynikami analiz danych z Kosmicznego Teleskopu Spitzera, dotyczących LTT 9779b, badacze podzielili się za pośrednictwem dwóch pracach naukowych. W pierwszej, autorstwa Iana Crossfielda z Uniwersytetu w Kansas i jego zespołu, opisano profil temperaturowy planety, zaś w drugiej, napisanej z kolei przez Dianę Dragomir z Uniwersytetu w Nowym Meksyku i jej zespół, skupiono się na charakterystyce atmosfery obiektu. Obydwa artykuły ukazały się na łamach czasopisma Astrophysical Journal Letters.Ian Crossfield i jego zespół w ramach swojej analizy postanowili sprawdzić, o jakiej porze dnia atmosfera LTT 9779b osiąga najwyższą temperaturę. Tę temperaturę możemy poznać, ponieważ energia termalna jest emitowana w formie promieniowania podczerwonego, a właśnie to promieniowanie wychwytywał Kosmiczny Teleskop Spitzera.