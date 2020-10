Pamiętacie najczarniejszą substancję świata? Właśnie stworzono jej przeciwieństwo

Oto ultra biała farba.





Najbielsza biel

Skuteczność potwierdzona badaniami

W 2014 roku badacze z National Physical Laboratory stworzyli, a w 2016 udoskonalili najciemniejszy materiał na świecie – Vantablack . Ta substancja, zbudowana z nanorurek węglowych, pochłania aż 99,965% padającego na nią światła. Teraz zdołano opracować jej zupełne przeciwieństwo – ultra biały materiał, który z kolei odbija 95,5 procenta docierającego do niego światła. Cóż, yang doczekał się swojego yin.Autorami nowego ultra białego materiału są uczeni z Uniwersytetu Purdue. Stanowi on farbę stworzoną przy użyciu wypełniacza jakim jest węglan wapnia, o wysokim stężeniu cząstek i różnych rozmiarach jego kryształów , dzięki czemu ta jest w stanie efektywnie rozpraszać wszystkie długości fal promieniowania słonecznego.Z prostego powodu. Pokryte nią budynki nie nagrzewałyby się tak bardzo jak te pokryte zwykłą farbą. To pozwoliłoby ograniczyć użycie latem urządzeń i systemów klimatyzujących, a co za tym idzie – zaoszczędzić znaczną ilość energii elektrycznej.W ramach dwóch dni testów, przeprowadzonych w różnych lokacjach, w towarzystwie różnych warunków pogodowych, uczeni pokazali, iż ich ultra biała farba potrafi rozproszyć 95,5 procenta światła. Dzięki temu temperatura farby jest w stanie utrzymać się 10 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia w nocy i 1,7 stopnia Celsjusza poniżej temperatury otoczenia w dzień. Da porównania, dotychczasowe rekordowo jasne farby odbijały od 80 do 90 procent promieni światła i nie były przy tym w stanie zachować temperatury niższej niż otoczenie.Co istotne, nakładanie na powierzchnie ultra białej farby z Uniwersytetu Purdue jest równie proste co nakładanie na powierzchnie zwykłych farb. Poza tym, farba ta wysycha z podobną prędkością, jest odporna na ścieranie, wodoodporna i może przetrwać w trudnych warunkach co najmniej trzy tygodnie. Należy jednak wspomnieć, że obecnie trwają próby, w ramach których jej wytrzymałość testowana jest w szerszym ujęciu czasowym.