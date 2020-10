Obcy z tych światów mogą nas obserwować. O ile istnieją

Nowe spojrzenie na kwestię poszukiwania życia we Wszechświecie.





Poszukiwanie życia z innej perspektywy

Ziemia w polu widzenia

Astronomowie z całego świata bacznie obserwują przestrzeń kosmiczną, poszukując jakichkolwiek śladów pozaziemskiego życia. Jak jednak wiadomo, dotychczas te obserwacje były bezowocne. Teraz uczeni postanowili wywrócić ideę poszukiwania życia w kosmosie do góry nogami, tworząc listę egzoplanet, potencjalni mieszkańcy których byliby w stanie wykryć ślady organizmów żywych na Ziemi. Interesujący pomysł. Jakie były rezultaty jego realizacji?Jak się okazuje, istnieją co najmniej 1004 gwiazdy ciągu głównego, podobne do Słońca, wokół których krążą planety podobne do naszej, z powierzchni których możliwe byłoby wykrycie chemicznych śladów życia na Ziemi. Zatem, jeżeli na tych planetach ktoś żyje, istnieje szansa, że wie o naszym istnieniu.Wszystkie wymienione gwiazdy znajdują się w promieniu 326 lat świetlnych z dala od Ziemi. To dlatego, że w ramach badań skupiono się na egzoplanetach nam najbliższych. Podczas obliczeń wykorzystano katalog gwiezdny obserwatorium TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) oraz mapę gwiazd Gaia. Z czasem lista światów z widokiem na Ziemię może się zmienić.Aby dostrzec Ziemię, mieszkańcy wylistowanych egzoplanet musieliby skorzystać z takich samych technik katalogowania odległych obiektów, jakich używamy my. Przede wszystkim chodzi o metodę tranzytu, polegającą na obserwowaniu przejścia planety przed tarczą swojej gwiazdy. Wówczas można na przykład określić skład atmosfery obserwowanej planety.W kwestii określenia, które egzoplanety dysponują dobrym widokiem na Ziemię niezwykle ważna była płaszczyzna Układu Słonecznego, czyli płaszczyzna, w której Ziemia i inne planety naszego układu krążą wokół Słońca. Na jej podstawie udało się określić lokalizację egzoplanet, z których Ziemię widać długo i często.Spośród 1004 wymienionych gwiazd, wokół 508 w potencjalnych strefach zamieszkiwalnych krążą planety dysponujące co najmniej 10-godzinnym oknem obserwacyjnym pozwalającym na obserwowanie Ziemi. Większość z tych gwiazd, bo 77 procent, to gwiazdy typu widmowego M, czyli czerwone karły – najmniejsze i najchłodniejsze z gwiazd ciągu głównego.