NASA zapowiada ważne odkrycie dotyczące Księżyca

Czekają nas ekscytujące wieści.





Zasługa podniebnego teleskopu

Zdarza się, że takie agencje kosmiczne jak NASA przed ogłoszeniem istotnego odkrycia zapowiadają taki zamiar, informując wpierw jedynie jakiego obiektu to odkrycie może dotyczyć i czasem też z pomocą jakiego sprzętu go dokonano. Kilka lat temu NASA obwieściła w ten sposób ważne odkrycie związane z Marsem, którym dopiero potem okazała się być woda ściekająca okazjonalnie po marsjańskich zboczach. Teraz NASA postanowiła zapowiedzieć dokonanie kolejnego znaczącego odkrycia. To dotyczy jednak obiektu znacznie nam bliższego.O jakim obiekcie mowa? Rzecz jasna o Księżycu. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej NASA, agencja zamierza podzielić się „nowym ekscytującym odkryciem” na jego temat już 26 października, podczas telekonferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego.W tej chwili wiadomo jedynie, że omawiane odkrycie zostało dokonane z pomocą należącego do NASA i Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) Stratosferycznego Obserwatorium Astronomii Podczerwonej (SOFIA). Jest to powietrzne obserwatorium pracujące na wysokości 12 tysięcy metrów, zlokalizowane na pokładzie samolotu. Ten samolot to odpowiednio zmodyfikowany Boeing 747SP.SOFIA wyposażone jest w teleskop o średnicy zwierciadła wynoszącej 2,5 metra, pracujący w zakresie promieniowania podczerwonego. To dzięki temu, że obserwatorium pracuje tak wysoko promieniowanie podczerwone jest w ogóle w stanie do niego dotrzeć. Na niższych wysokościach para wodna ziemskiej troposfery to promieniowanie pochłania.