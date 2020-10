W końcu wiadomo, dlaczego góry Plutona są pokryte śniegiem

Uczeni znaleźli odpowiedź.





Tajemnica ośnieżonych gór

Dwa różne światy, ten sam krajobraz

Sonda New Horizons to zasłużony pojazd. Gdyby nie ona, dziś nie wiedzielibyśmy, jak zróżnicowana jest powierzchnia Plutona – jednej z planet karłowatych w Układzie Słonecznym. Co jednak ciekawe, maszyna ta dała naukowcom co nieco zagadek do rozwiązania. Wygląda na to, że jedna z nich, dotycząca gór Plutona, właśnie się tego rozwiązania doczekała.Tak jak góry na Ziemi, góry Plutona pokryte są śniegiem. Problem w tym, że na naszej planecie wraz ze wzrostem wysokości w atmosferze temperatura spada, podczas gdy na Plutonie jest wręcz przeciwnie – im wyżej w atmosferze, tym cieplej. Zatem, skąd śnieg na szczytach gór planety karłowatej? Badacze ze Stanów Zjednoczonych i Francji postanowili znaleźć na to pytanie odpowiedź.Po pierwsze należy wspomnieć, że śnieg na Ziemi i śnieg na Plutonie to dwie różne substancje. Ten, z którym mamy do czynienia my, to zamarznięta woda, podczas gdy drugi stanowi zamarznięty… metan. Ale jakmógł powstać na Plutonie, skoro w jego cienkiej atmosferze metan występuje w niewielkich ilościach?Na Ziemi temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości w atmosferze za sprawą tak zwanego chłodzenia adiabatycznego. Gdy powietrze przemieszcza się w górę wzdłuż zbocza góry, rozszerza się, co prowadzi do jego ochłodzenia. Wówczas dochodzi do kondensacji wilgoci w tym powietrzu, która następnie opada na szczyty gór jako śnieg. To bardzo dobrze poznane zjawisko, które niestety nie wyjaśnia obecności śniegu na górach Plutona.Wspomniany zespół badaczy wykorzystał model klimatyczny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób na szczytach gór na Plutonie pojawił się metanowy śnieg. Jako że cienka atmosfera planety karłowatej składa się głównie z azotu, a metan i tlenek węgla zawiera w śladowych ilościach, trudno ten stan rzeczy wytłumaczyć.